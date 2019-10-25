Hadi Özışık'tan Saraç'ı susturan fotoğraf!

İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Erdoğan'a mektup gönderen Donald Trump için canlı yayında dangalak ifadesini kullandı. Özışık, CHP'lileri ise teröristleri yardımda bulunan HDP'yi desteklemekle suçladı.

İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, CHP'nin Türkiye'nin çok güzel işler yaptığı bir dönemde ABD Başkanı Donald Trump'ın gönderdiği mektuba takıldığını söyledi. Trump için "dangalak" ifadesini kullanan Özışık, mektuba en iyi cevabı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın NATO toplantısında asker selamıyla verdiğini ifade etti,

Hadi Özışık, Global TV'de CHP'li Necdet Saraç'ın Trump'ın gönderdiği mektupla ilgili Erdoğan'ı eleştiren sözlerine cevap verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında Trump'ın gönderdiği mektubu okuduğunu hatırlatan Özışık, böyle milli bir meselede iç siyaseti düşünerek hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

İşte Özışık'ın açıklamalarından bazı satır başları:

"Biz milli bir meseleyi konuşuyoruz. Siyaseten Türkiye'nin içerisinde tartışmalar devam edebilir. AK Parti'nin hataları vardır. Bunları sabaha kadar tartışabiliriz. Böyle bir dönemde Kılıçdaroğlu'nun en azından kürsüden iç siyasete yönelik kötü laf etmemesi gerektiğini söylüyoruz.

HDP'li belediye başkanını hatırlattı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun şöyle bir ifadesi var. IŞİD'lileri tedavi edip oralara gönderdiler diyor. Bu söz hem doğru değil hem de zamanı değil. Şimdi eğer IŞİD'in tedavi edip, cepheye gönderdiğini ben bilmiyorum. İç siyasete bağlı olarak teröristleri tedavi edip, tekrardan dağa gönderen belediye başkanlarını sahiplenebiliyor. İsmini, yerini, yurdunu ben söyleyeyim. HDP'li Diyarbakır Belediye Başkanı Mızraklı'nın gece saat 03:00'da teröriste getirip tedavi etmesine keşke tepki gösterseydi de sahiplenmeseydi.

"Karşımızda dallamanın biri var"

Cumhurbaşkanına hakaret içeren bir mektup var. Doğru katılıyorum. Karşımızda da halk deyimiyle söyleyeceğim dallamanın biri var. Sabah kalkıyor bir şey yazıyor, akşam bir şey yazıyor. Ben Tayyip Erdoğan'a çok büyük saygı duyuyorum, çok seviyorum diyen bir adam. Harekattan önce mektup gönderiliyor. Önce veya sonra önemli değil. O mektup geldikten sonra Tayyip Erdoğan, canlı yayında harekatı başlatabilirsiniz dedi mi demedi mi? Nokta...

"Mektubu gönderene değil de alana kızıyoruz"

Biz mektubu yazana değil de gönderilene kızıyoruz. Neden o mektubu aldı diye? Türkiye Cumhuriyeti nezdinde eğer bizim gururumuz kırılmışsa aynı tepkiyi Trump gibi dış ülkelerde Erdoğan katil diyen HDP'lilere de göstermemiz gerekiyor. Türkiye'nin içerisinde Tayyip Erdoğan Kürtleri öldürmeye gidiyor diyen CHP'lileri de kızmamış gerekiyor.

Zorunuza gidiyor. Bakın tekrar söylüyorum. Mektubun savunulan bir tarafı yok. Bu mektubu gönderen kişinin de ne olduğu belli. Tekrar söylüyorum, en aşağılık ifadeler kullanmış. Ona en güzel cevap sahada verilmiş, sonra da masaya vermiş. Şimdi de diyor ki "13 Kasım'da Amerika'ya gideceğim", Trump'a al mektubunu demek ne anlama geliyor diplomaside?

"Önce Trump'a hoş diyelim"

Bu kadar güzel şey yapılmışken tartıştığımız şeye bak! Türkiye kendi sınırlarını terörden arındırmış. Bir terör devletinin kurulması engellenmiş. Biz bir mektuba takılmışız vay efendim Cumhurbaşkanı bu mektubu nasıl aldı! Önce bir Trump'a hoş diyelim!

Bakın verilen cevap budur (Hulusi Akar'ın NATO toplantısında asker selamı verdiği fotoğrafını gösteriyor). NATO toplantısında verilen bir cevaptır. NATO toplantısında bu ülkenin Milli Savunma Bakanı gitti, bu hareketi yaptı. Verilen en güzel cevap budur."