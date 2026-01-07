BIST 12.029
Hadi Özışık’tan Özgür Özel’e sert tepki! Akın Gürlek saplantısı bitmiyor!

Gazeteci Hadi Özışık, Özgür Özel’in Akın Gürlek’i hedef alan açıklamalarını sert sözlerle eleştirdi. Uyuşturucu, bahis ve kara para operasyonları neden gündemde?

Gazeteci Hadi Özışık, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in son açıklamalarını sert sözlerle eleştirdi. Özışık, Özel’in küresel gelişmeleri görmezden gelerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i hedef almasını “pespayelik” olarak nitelendirdi.

Özışık, “Dünya ayağa kalkmış, ABD’nin haydutluğu konuşuluyor. Uyuşturucu, bahis ve kara para operasyonları yürütülüyor. Ama Özgür Özel’in gündemi değişmiyor. Akın Gürlek ile yatıyor, Akın Gürlek ile kalkıyor” ifadelerini kullandı.

Akın Gürlek’in yürüttüğü soruşturmaların altını çizen Özışık, “Bahis çeteleri, uyuşturucu baronları, kara para ağları… Kim olursa olsun gözaltına alınıyor. Eski Türkiye’de ‘Sen benim kim olduğumu biliyor musun’ diyenler bugün içeri giriyor” dedi.

Özışık ayrıca muhalif kimliğiyle bilinen Nefes Gazetesi’nin dahi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın uyuşturucuya karşı yürüttüğü operasyonları manşetine taşıdığını hatırlatarak, “Muhalif gazete bile hakkını teslim ederken Özgür Özel hâlâ savcı hedef gösteriyor” diye konuştu.

“Savcıyı hedef göstermek siyaset değildir” diyen Özışık, Özel’in bu tutumunun yargıyı yıpratmaya yönelik olduğunu savundu.

