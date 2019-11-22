Hadi Özışık: Rahmi Turan'ın iddiası yalan

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Rahmi Turan'ın Ankara gündemine bomba gibi düşen Erdoğan, CHP'li bir isimle görüştü iddiasını yalanladı. Özışık, bundan sonra CHP'de kim aday olursa olsun Saray'ın adamı yaftası vurulacağını söyledi.

Sözcü gazetesi başyazarı Rahmi Turan'ın CHP iddiası gündeme bomba gibi düştü. Gazeteci Nihal Bengisu Karaca, iddianın Kemal Kılıçdaroğlu'nun işine yaradığını ifade ederken İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Turan'ı yalanladı böyle bir görüşmenin olmadığını söyledi.

Rahmi Turan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'de CHP'li bir isimle görüştüğü iddiası Habertürk'te tartışıldı. Mehmet Akif Ersoy, CHP'ye zarar verecek bir iddianın neden gündeme getirdiğini sorması üzerine Nihal Bengisu Karaca, Rahmi Turan'ın kaynağı tarafından tuzağa düşürülmüş olabileceğini ileri sürdü.

"CHP'liler bile uydurma olduğunu düşünüyor"

AK Parti tabanının böyle bir görüşme olmadığına inandığını ve "CHP'nin işine yarasın" diye böyle bir iddianın gündeme getirildiğini söyleyen Bengisu, şöyle konuştu:

"Külliye'de böyle bir görüşme olmadığını söylüyorlar. Böyle bir görüşme yapılmış, Erdoğan birini CHP'nin genel başkanını ikna ediyormuş vesaire söylentisinin aslında CHP'nin işine yarasın diye uydurulduğunu düşünüyorlar. Sonuçta Rahmi Turan'ın ortaya attığı iddianın aslında insanlarda bıraktığı algı üzerinden bakacak olursak CHP'nin aleyhine de dönüyor."

"Rahmi Turan'ın iddiası yalan"

Muharrem İnce'nin iddianın hemen sonrasında yaptığı açıklamayı hatırlatan İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçmediğini söyledi. Bundan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına kim çıkarsa çıksın Saray'ın adamı olduğu iddiasının ortaya atılacağını söyleyen Özışık şöyle konuştu:

"Sayın Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçmiş değil. CHP bir kongre süreci yaşıyor. Yarın Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkacak, ima yoluyla da olsa Muharrem İnce ilk açıklama yapan kişi o. Çünkü böyle bir şeyin kendisinin hedef alındığını biliyor. Önünün kesileceğini biliyor. Saray'ın adayı yaftası yememek için peş peşe bir açıklama yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir operasyonda elini çok güçlendirdi. Yarın kim çıkarsa çıksın böyle olur. Mustafa Balbay da çıksa Saray'ın adayı olur. Saray'ın aleyhine bu kadar konuşmasına rağmen.

"Dokuz seçim kaybetmiş bir genel başkan..."

Cumhurbaşkanının böyle bir şeye ihtiyacı yok. Cumhurbaşkanı aslında Kemal Bey'den çok memnun. Dokuz seçim kaybetmiş bir genel başkan çünkü.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir gün önce amiral gemisi dediği Sözcü gazetesinde Rahmi Turan'ın böyle bir şeyi olmadı.

"Yalan, böyle bir görüşme yok"

Rahmi Turan'ın bugünkü yazısı. Sabahleyin kalktım, haber kaynağım bir panik içerisinde. Allah Allah... Niye? Ben de işimden gücümden olacağım. Kardeşim haber kaynağı ile alakalı bir şey değil ki bu! Ben de o haber kaynağıma söz verdim dedim ki ben bu ismi unuttum. Yalan! Ne böyle bir görüşme var, ne telefon var ne de başka bir şey! Tamamen kurgulanmış, hazırlanmış Sayın Balbay'ın da dediği gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun elini güçlendirilmesi için."