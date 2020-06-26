BIST 114.139
DOLAR 6,85
EURO 7,69
ALTIN 388,77
GÜNCEL

Hadi Özışık - Özlem Zengin

Hadi Özışık - Özlem Zengin

Hadi Özışık - Özlem Zengin

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İkinci dalga riski bulunan ülkeler hesaplandı! Türkiye listede mi?
Yunanistan'ın UNESCO'ya Ayasofya şikayeti
Bülent Arınç'a soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (25 Haziran 2020)
AYM'den YKS kararı: Kabul edilmedi
Ahmet Ağaoğlu ile Hasan Çavuşoğlu PFDK'ya sevk edildi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Merdan Yanardağ'dan Abdülhamid Han'a çirkin hakaret
60 saniyede bugün (25 Haziran 2020)
Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı! Yalancı güven hissi veriyor koronavirüsü yayıyor
Yılın manşetini TBB Başkanı Metin Feyzioğlu attı!
Selfie çektiler 'Atla' diye bağırdılar
Dahiliye nedir hangi hastalıklara bakar tam hastalık listesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kore Savaşı'nın 70. yıl törenine videolu mesaj gönderdi!
AYT ve YDT ne zaman sınav kaç dakika sınav ne zama bitecek?