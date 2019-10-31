GÜNCEL

Hadi Özışık Habertürk

Hadi Özışık Habertürk

Hadi Özışık Habertürk

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ali Koç: Galatasaray dışındaki kulüplerle ilişkimiz çok iyi
Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: 612 araç trafikten men edildi
Hakan Fidan, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili ilk kez konuştu
Erdoğan'dan dünyaya Suriye çağrısı
ABD ordusu Suriye'nin kuzeyine birlik gönderdi
Erdoğan: Sağlık alanında çekim merkezi olduk
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Konya'da bir kişi önce tartıştığı karısının boğazını ardından kendini kesti
Bursa'da yaşlı adamın yaralandığı kaza kamerada
Mevlid Kandilinde neler yapılır 2019 mevlit kandili faziletleri nedir?
İzmir Karşıyaka'da bir kişi yavru kediyi tekmeleyerek öldürdü
Kapatıldığı iddia edilen Özel Etiler Hastanesinin sahibi konuştu
Ankaragücü genel kurulunda yumruklar konuştu
60 saniyede bugün (31 Ekim 2019)
WhatsApp son görülme gerçeği ortaya çıktı işin aslı bakın neymiş