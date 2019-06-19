Hacker yüzünden çıplak fotoğraflarını yayınlayan Bella Thorne ağlayarak açıklama yaptı

Videoda konuşurken ağlamaya başlayan Thorne, “Bir kadın olarak evimin etrafında gezerken, telefonumu kullanırken ya da başka bir şey yaparken korkmalı mıyım? Kadınlardan beklediğin bu mu? Cinselliklerinden korkmalılar mı? İstediğin bu mu? Ben bunu istemiyorum.