Hacker yüzünden çıplak fotoğraflarını yayınlayan Bella Thorne ağlayarak açıklama yaptı
Bella Thorne, hackerlar tarafından tehdit edilince çıplak fotoğraflarını kendisi yayınlamıştı. Usta oyuncu Whoopi Goldberg'in konu hakkındaki açıklamalarına Thorne, ağlayarak yanıt verdi.
ABD'li oyuncu ve şarkıcı Bella Thorne, internet korsanları tarafından tehdit edilince sosyal medya hesabından kendi çıplak fotoğraflarını yayınlamak zorunda kalmıştı. 21 yaşındaki Thorne’a usta oyuncu Whoopi Goldberg’den tepki geldi. 63 yaşındaki Goldberg, katıldığı bir TV programında Thorne’un davranışını eleştirerek, “Ünlüyseniz kaç yaşında olduğunuz umrumda değil. Çıplak fotoğraflarınızı çekmeyin” dedi.
63 yaşındaki Whoopi Goldberg, katıldığı bir TV programında Thorne’un davranışını eleştirerek, “Ünlüyseniz kaç yaşında olduğunuz umrumda değil. Çıplak fotoğraflarınızı çekmeyin. Bir kez o fotoğrafları çektiğinizde bulut sistemine kaydoluyor ve onu elde etmek isteyen hacker’lar için uygun hale geliyor. 2019 yılında hala bunu bilmiyorsanız üzgünüm” dedi.
Goldberg’in eleştirisine sosyal medyadan yayınladığı videoyla yanıt veren Thorne, “Sevgili Whoopi, seni uzun zamandır seviyordum ama dürüst olmak gerekirse sızdırılan fotoğraflarımla ilgili sözlerine kırıldım ve üzüldüm. Kızları fotoğraf çektikleri için suçlamak mı? Bu hastalıklı ve iğrenç bir düşünce” şeklinde konuştu.
Videoda konuşurken ağlamaya başlayan Thorne, “Bir kadın olarak evimin etrafında gezerken, telefonumu kullanırken ya da başka bir şey yaparken korkmalı mıyım? Kadınlardan beklediğin bu mu? Cinselliklerinden korkmalılar mı? İstediğin bu mu? Ben bunu istemiyorum.