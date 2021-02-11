'Hacizciler sütyenlerini de mi götürdüler' Songül Karlı olay pozları için bakın ne dedi
Sütyensiz spor fotoğraflarıyla şoke eden Songül Karlı, 'Türkücü olduğum için' diyerek açıklama yaptı.
Zor zamanlar yaşadığını geçtiğimiz aylarda herkese duyuran Songül Karlı, son zamanlarda bambaşka haberlerle gündeme geliyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Karlı, kendisini spora verdi. Instagram hesabından da spor yaptığı anları paylaşıyor.
Fakat geçtiğimiz günlerde üst üste spor fotoğrafları sosyal medyayı ve magazin gündemini meşgul etti. Eskiye göre artık daha açık giyinmeye başlayan ünlü türkücüye pozları yüzünden tepki yağdı. Kimse yakıştıramadığını dile getirdi.
37 yaşındaki güzel türkücü, spor pozlarını sütyensiz bir şekilde paylaştı. Durum böyle olunca göğüs uçları göründü. Takipçileri ise hemen Karlı'yı uyardı fakat hiç beklemedikleri bir olayla karşı karşıya kaldılar.
Songül Karlı, takipçilerinden gelen uyarıları ve tepkileri kale almadı. Hatta inadına aynı şekilde bir paylaşım daha yapıp ''Ne kadar sorun yaptınız alın o zaman'' yazdı.