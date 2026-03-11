Hacıosmanoğlu "Sıradaki rakip gelsin" dedi, Uğurcan Çakır'dan jet yanıt geldi

Hacıosmanoğlu'nun bu sözleri Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır'a soruldu. Beyaz TV'ye konuşan Uğurcan Çakır, temkinli bir yaklaşım sergileyerek şu ifadeleri kullandı: "Takım arkadaşlarımı ve hocalarımı kutluyorum. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum, mükemmeldiler. Önemli bir galibiyet aldık ama şimdi bunu unutup cumartesi günkü Başakşehir maçına hazırlanacağız."