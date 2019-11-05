Hacı Sabancı'nın torunu sosyetik güzel Pırıl Çetindoğan 895 Euro’ya solucan yedi
DANİMARKA’da lüks bir restorana giden Demet Sabancı’nın kızı Pırıl Çetindoğan 895 euro karşılığında solucan yedi. Sosyetik güzel Pırıl'ın bu yaptığı ağızları açık bıraktı.
Yılan, salyangoz ve karınca yiyen Eda Taşpınar'ın ardından Hacı Sabancı'nın torunu Pırıl Çetindoğan, ilginç damak zevkiyle herkesi şaşırttı.
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Geçtiğimiz günlerde Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a giden sosyetik güzel Çetindoğan, Michelin yıldızlı Kiin Kiin Restaurant'a yemek yemeye gitti. Ancak bir farkla...
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Tayland mutfağına özgü lezzetlerin sunulduğu restoranda sipariş veren Çetindoğan, masaya gelen bir torba kurutulmuş solucanı afiyetle yedi.
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Kopenhag'ın Tayland dışındaki ilk Michelin yıldızı restoranı olan Kiin Kiin'de kızarmış çekirge, karınca ve yılan gibi değişik yemek çeşitleri de mevcut.
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