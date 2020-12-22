Hacı Sabancı'nın Nazlı Kayı için hazırlattığı isteme çiçeğinin fiyatı dudak uçuklattı
Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı'nın isteme törenine alınan çiçek damgasını vurdu. Fiyatını duyanlar inanamadı.
Sabancı ailesinin gözde isimlerinden olan Hacı Sabancı geçtiğimiz gün 3 yıldır birlikte olduğu Nazlı Kayı ile evliliğe ilk adımı attı. Aile arasında gerçekleşen bir törenle yüzük takan çift, mutluluklarını sosyal medyadan duyurdu.
Anne Arzu Sabancı, geçtiğimiz cuma günü Kayı ailesinin Bursa'daki evinde gerçekleşen nişan sonrası mutlu haberi Instagram'dan bu kare ile duyurdu. Sabancı, müstakbel gelini ve oğlunun baş harflerinin yer aldığı bu fotoğrafa, nazar boncuğu emojisi koydu.
Sabancı ailesinin isteme töreni için götürdüğü devasa çiçek ise sosyal medyada olay oldu. Sabancı ailesinin götürdüğü dev nişan çiçeğinin ortalama maliyeti öğrenildi.
İsteme çiçeğinin ortalama maliyetini duyanların ağızları açık kaldı. Bir çiçekçi, kullanılan çiçekleri tek tek sayarak, bu büyüklükte bir çiçeğin ortalama maliyetinin 40-50 Bin TL aralığında olacağını söyledi.