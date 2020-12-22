Hacı Sabancı'nın Nazlı Kayı için hazırlattığı isteme çiçeğinin fiyatı dudak uçuklattı

Sabancı ailesinin gözde isimlerinden olan Hacı Sabancı geçtiğimiz gün 3 yıldır birlikte olduğu Nazlı Kayı ile evliliğe ilk adımı attı. Aile arasında gerçekleşen bir törenle yüzük takan çift, mutluluklarını sosyal medyadan duyurdu.