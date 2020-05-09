Hacı Sabancı’nın kardeşi Kerim Sabancı ile evde spor keyfi
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı oldu günlerde Hacı Sabancı’nın kardeşi Kerim Sabancı boğaza karşı spor keyfini sosyal medyadan paylaştı.
Corona virüs (COVID-19) tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de etkisini devam ettiriyor. Tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağının olduğu karantina günleri yalıda yaşayan Sabancıları etkilemedi. Hacı ve Kerim Sabancı, Boğaz'a karşı spor yapmaya devam etti. O anları sosyal medya hesaplarından paylaştılar.
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Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs tehdidinin sona ermesi için alınan tedbirlerden biri de uygulanan sokağa çıkma yasakları oldu.
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İstanbul'da uygulanan yasak nedeniyle insanlar evlerinde kalırken Sabancı kardeşler evlerinde spor keyfi yatı. O anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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Onların keyfi yerinde
Güzel havada evinin balkonu bile olmayanlar üzüntüyle camdan dışarıya bakarken Sabancılar yalısının önünde Boğaz'a karşı spor yaptı.
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