Hacı Sabancı ve eşinden güzel haber! Bebek bekliyorlar...
Nazlı - Hacı Sabancı çiftinin bebek beklediği iddia edildi. Magazin gündemine bomba gibi düşen habere göre eşinin gayrimeşru bir oğlu olduğu gerçeğiyle yüzleşen Nazlı Sabancı'yı 2. çocuk konusunda kayınvalide Arzu Sabancı ikna etti. İşte detaylar…
Hacı Sabancı, 2021 yılında Arzu Sabancı ile evlenmişti. Ünlü çift, 2023'te kızları Arzu Alara'yı kucaklarına almıştı. 2025’te ise 4 yaşında gayrimeşru bir oğlu olduğuna yönelik haberlerle gündeme gelen ünlü iş insanı Hacı Sabancı, günlerce konuşulmuştu.
NAZLI SABANCI - HACI SABANCI ÇİFTİ BEBEK BEKLİYOR!
Ünlü çift tekrar gündem oldu. Sabah Gazetesi’nden Bülent Cankurt’un haberine göre; kayınvalide Arzu Sabancı, oğlunun evliliğini kurtarmak için Nazlı Sabancı’yı çocuk konusunda ikna etti.
Hacı Sabancı'nın 4 yaşında bir oğlu olduğu gerçeğiyle yüzleşen Nazlı Sabancı’nın 2. çocuğuna hamile olduğu öğrenildi.
İDDİALAR DOĞRU MU? GÖZLER, ÜNLÜ ÇİFTE ÇEVRİLDİ!
Ünlü çiftten iddialara yönelik henüz açıklama gelmiş değil.