Hacı Sabancı pandemi dinlemedi Nazlı Kayı'yı istemeye gitti!
Hacı Sabancı, uzun bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Nazlı Kayı'yı ailesinden istemeye gitti.
Sabancı ailesinden Hacı Ömer Sabancı ve Sadıka Sabancı’nın oğlu Hacı Sabancı evlenmeye hazırlanıyor. Uzun süredir birlikte olan Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı çifti ilişkileri artık evliliğe doğru gidiyor.
Geçtiğimiz ay gerçekleşmesi planlanan kız isteme merasimi Nazlı Kayı'nın dedesi Mustafa Sertkaya'nın vefatı üzerine ertelenmişti. Hacı Sabancı, Nazlı Kayı'yı Bursa'da yaşayan ailesinden istemeye gitti.
Sabancı'ya sınırlı sayıda aile üyesi ve arkadaşlarının da eşlik ettiği öğrenildi.
Sabancı, Nazlı Kayı'yı geçtiğimiz aylarda ailesinden istemeye gidecekti. Ancak Nazlı Kayı'nın 70 yaşındaki dedesi Mustafa Sertkaya'nın hayatını kaybetmesi kız isteme merasiminin ertelenmesine neden olmuştu.