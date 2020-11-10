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Hacı Sabancı ısrarlara dayanamadı ilk adımını attı! Nazlı Kayı'ya romantik teklif

Hacı Sabancı, geçtiğimiz günlerde, romantik bir akşam yemeğinde iki senedir birlikte olduğu Nazlı Kayı'ya tektaş yüzükle evlilik teklif etti.

Sosyetenin en ünlü isimlerinden Hacı Sabancı, aradığı mutluluğu Nazlı Kayı'da buldu. İş insanı Hacı Sabancı, yaklaşık 2 yıldır birlikte olduğu Nazlı Kayı ile evlilik yolunda ilk adımını attı.

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Habertürk'ün haberine göre; Hacı Sabancı geçtiğimiz günlerde, romantik bir akşam yemeğinde iki senedir birlikte olduğu Nazlı Kayı'ya tektaş yüzükle evlilik teklif etti.

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Bu teklif karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Nazlı Kayı, 'Evet' diyerek Sabancı ile evliliğe ilk adımı attı.

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Hacı Sabancı'yı harekete geçiren isim ise annesi Arzu Sabancı. Anne Sabancı'nın, müstakbel gelinini çok sevdiği ve artık torun istediği söyleniyor.

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