Hacı Bayram’da bir gece vakti…

Dükkânı Sebastian’la birlikte kapattık.

Hedefimizde Hacı Bayram var.

Gidip dua edeceğiz.

Şakir, Asistan Ahmet, Necati ve Rasko bir arabaya doluştuk. Ulus’un oraya gelip arabayı ara sokaklardan birine park ettik. Gürültüyle konuşa konuşa Hacı Bayram Veli Türbesi’nin cenaze namazları kılınan geniş avlusuna vardık.

O da nesi?

Türbenin önünde feraceli iki kadın diz çökmüş dua ediyor. Duacıları görünce biraz öte tarafa gelip beklemeye koyulduk.

Necati musalla taşına oturdu. Diğerleri taşa yaslandı.

-Ne olacak bu ülkenin hâli?

Rasko sinirle bize dönüp “Hepiniz hainsiniz!” diye bağırdı.

-O niye lan?

-Kafeye gelen o herifleri dövmeli, kızları da iyice bir azarlayıp babalarını arayarak evlerine teslim etmeliydiniz…

-İster istemez gruptan bir kahkaha patladı.

Necati, şaşkın, biraz da alaycı,

-Kurtkaya elini çöz diyorsun yani.

Rasko bağırdı: Türk’ün kızı Türk kızı gibi olmalı!..

Şakir lafa girdi.

-Sen kafeye gelen Türk oğullarını gördün mü… Adamlar adım attıkça yer titriyordu. Kimle dövecektik onları, şu kırk yaş krizi yaşayan eciş bücüşlerle mi?

Eliyle musalla taşına yaslanmış Asistan Ahmet ve Necati’yi işaret etti. Necati sinirlenerek bir çırpıda oturduğu yerden atlayıp yumruklarını sıktı.

-Bu bileği kimse bükemez…

Ahmet gözlüklerini çıkarıp camlarını sildi.

-Abi sakin olalım. Dua etmeye geldik buraya.

Rasko alaylı bir tebessümle bizi göstererek: İşte Türk okumuş yazmışının hâli. Elinden bir şey gelmez. Türbeye gelip dua eder…

Bizim gürültücü kalabalıktan sesler yükseldi.

- Önerisi olan?

-Yarın toplanıp oturma eylemi yapalım…

-Oğlum kimse anlamaz. Zaten herkes oturuyor burada.

Sebastian sakin sakin:

-Bir dakika abi. Biz neden geldik buraya? Dua etmeye. Ama kimin için? Kendimiz için mi ümmet için mi? Önce ona karar verelim.

Tartışma alevlendi. Necati hâlâ “Bu bileği kimse bükemez!” diyor, Ahmet’in boynunu kıstırmış çocuğu sağa sola hırpalıyor. Gece vakti bağrış çağrış içinde memleket meseleleri, ailenin durumu, evde kimin reis olduğu konuşuluyor. Kimse kimseyi dinlemiyor. Bir an konuşmalardan sıkıldım… Bütün sesleri kısıp gökyüzüne, aya bakmaya başladım. Ay da beyaza boyanmış bir tabak gibi bize bakıyor. Kafamdan Aydede’ye iki göz, burun ve sırıtan bir ağız çizdim.

Dua eden kadınlar ayağa kalktı. Bizimkiler tartışırken kadınlar sessizce öte tarafa çekilip karanlık bir yerde kayboldular. Uzaktan onları izliyorum. Üzerlerindeki uzun feraceleri çıkardıklarını anlayınca yanımdakini omzumla dürtüm. Ama kimsenin umurunda olmadı. Meraklı gözlerle karanlığı kesiyorum. Bir süre sonra gece kıyafetli orası burası dövmeli iki tane abla belirsiz bir yerden çıkıp bize doğru yürümeye başladı. Orta yaşlardakinin diz kapağından yukarı doğru tırmanan ve loş ışıkta bulaşıcı bir deri hastalığıymış gibi görünen garip bir dövmesi var. Belli ki musalla taşlarının arka tarafındaki merdivenlerden inip Ulus tarafına geçecekler.

Kadınları görünce duacı tayfa ne diyeceğini bilemedi.

Şakir gözlerini koca koca açmış. Bir havaya bir kadınlara bakıyor. Necati’nin yüzünde sinsi bir sırıtış. Rasko “Tövbe estağfurullah” diyor.

Kadınlardan biri sinirle,

-Gece vakti bir rahat vermediniz be! Amma kafa açtınız, diye bağırdı ve üzerine usturuplu bir küfür ekledi.

Önce kısa bir şaşkınlık oldu. Şakir’in kulakları kıpkırmızı… Necati öne atılıp “Ne biçim konuşuyorsun lan sen!” diye bağırdı. Asistan Ahmet, Necati’yi kollarından yakalayıp grubun içine doğru çekmeye çalışıyor, bir taraftan da “Abi yapmayalım. Kadının beyanı esas. Bak bu gece alırlar bizi.” diyor.

Rasko, gece vakti parlayan yüzükle dolu sağ elini havaya kaldırıp “Siz Türk kadınısınız, Türk kadını küfretmez. Kendinize gelin.” dedi ve kadınlara küfretti.

Garip bir sessizlik oldu. Gözüm az evvel yüz çizdiğim Aydede’ye takıldı. Gerçekten de dişleri görünecek kadar gülüyordu.

Birden havada ay ışığında parlayan bir cisim belirdi. Cisim ağır çekimde bize doğru yaklaşıyor… Yavaş yavaş süzüldü, süzüldü ve Rasko’ya terbiyesizliğin ne kadar ayıp olduğunu anlatan Şakir’in alnının ortasına “çat” diye vurdu. Bu bir taştı.

-Anam, diye bir ses duyuldu.

Şakir arkaya, musalla taşına doğru yine ağır çekimde düşerken Rasko’ya çarptı ve düşüşü yavaşladı. Kimse ne olduğunu anlamadı. Asistan Ahmet’in “Ağabey iyi misin?” bağırışıyla irkildik. Necati hariç herkes Şakir’in başına toplandı. Kan yok. Ama alnında ufak bir göçük oluşmuş.

Bu sırada ilginç bir şey oldu. Şişko bir türbe kedisi kırıta kırıta gelip musalla taşının üzerine zıpladı ve yatıp yalanmaya başladı. İyice sinirlenen Necati yerden taş arıyor ama bulamıyor. Sebastian, Ahmet’e yükleniyor.

-Oğlum sen doktor değil misin baksana şu adama.

-Abi ben bilgisayar mühendisliği doktoruyum.

-Lan ne fark eder. Doktor doktordur.

Bir taş daha geldi. Ama kimseye değmedi. Necati kadınların attığı taşı yerden alıp beceriksizce o tarafa fırlattı. Sonra söylene söylene yeni bir taş aramaya koyuldu. Bulamayınca ayakkabısını çıkarıp kadınlara doğru koşarak isabetinden emin yeni bir atış yaptı. Şakir de dahil hepimiz ayakkabının havada taklalar atarak gidişini ve kadınlardan çok alakasız bir yere düşüşünü izledik.

Şakir gözlerini yeniden kapadı.

Kadınlar bu beceriksiz atışla pek bir eğlendiler. Aydede’ye baktım. Neredeyse kahkaha atacak. Asistan Ahmet kadınlara doğru yaklaşıp “Abla yapmayın. Helalleşelim barışalım.” dedi. Kadınlardan birisi çantasından sustalı bir bıçak çıkardı. “Gel lan buraya gözlüklü. Sen güzelce bir çizeyim.” diye bağırdı

-Sebastian çaresizce “Hanımlar lütfen ama. Bakın burası kutsal bir yer. Hadi yolunuza gidin.” diyor ama kadınlar gitmiyor. Kendi aralarında konuşup uzaktan bizi izliyorlar.

Şakir’in başında biraz bekledik. Kaldırmaya çalıştık. Yerinden kıpırdatamıyoruz. Rasko, önce Şakir’e sonra hasımlarımızı süzüp enteresan bir keşifte bulunmuş gibi “Akılları Şakir’de kaldı. Ölürse başımız belaya girer kafasındalar. Kaldırın şu adamı da rahatlasınlar.” dedi.

Mantıklı.

Hep beraber tutup Şakir’i kaldırdık. Ayakta duramıyor. Önce musalla taşına biraz yaslandı sonra baktı olmayacak yattı taşın üstüne. Rahatı bozulan kedi kızıp sinirli bir “miyav”dan sonra atlayıp gitti.

Musalla taşında kısa boylu tıknaz bir adamın kocaman göbeği ile hareketsiz yatışı sağ olduğunu bildiğim için bana komik geldi. Göbeği gömlek düğmelerini zorluyor. Kesik kesik nefes alan Şakir arada bir “Anaam” diye inliyordu. Türbe yaralımız taşın üzerine yatınca kadınlar bize doğru yürümeye başladı. Genç olanı bıçağını çantasına koydu. Kaçsak mı kalsak mı karar veremedik. Kürekle koymuş gibi donup kaldık. İki kadın aramızdan geçip Şakir’in yanına geldi. Birisi çantasından su çıkardı. Yaralının yüzüne serpti.

Necati koşarak ayakkabısını aldı. Kadınlar elleriyle Şakir’in alnındaki çukuru kontrol ettiler. Çukur mucizevi bir şekilde şişliğe dönüştü.

Toplandık, Şakir’e bakıyoruz…

Kadınlardan yaşlı olanı “Gece vakti hiç gerek yoktu!” dedi. Asistan Ahmet hemen araya girdi: “Öyle vallahi sizi de duanızdan alıkoyduk kusura bakmayın.”

Necati ters ters önce Ahmet’i sonra duacı ablaları süzdü.

-Önce siz başlattınız…

Genç kadın “Ayakkabısını bize atan değil mi bu, abla izin ver şunun kıçını güzelce bir şişleyeyim.” diyerek Necati’nin üzerine yürüdü. Görece zayıf, ufak tefek bir adam olan Rasko, kadınla Necati’nin arasına girerek “Emekçi kadınlarımızın, proletaryanın…” diye cümlesine daha yeni başlamıştı ki kulağına doğru usturuplu bir tokat yedi.

“Şaak.” diye bir ses duyuldu.

Rasko önce sendeledi, sonra ayakta duramayıp Şakir’in yanına musalla taşına arka üstü yıkıldı.

Bizimkilerden korkup musalla taşının arkasına kaçanlar oldu.

Sebastian “Aaa, olmuyor ama bu da nedir canım.” diyerek tokatçı kadını omuzlarından itti. Abla kadın araya girip bize bir nutuk çekti.

Rasko kulağını tutuyor.

Şakir yarı doğrulmuş...

Biz de sıraya girdik. Anladığım kadarıyla Ulus’taki bir pavyonda çalışıyorlarmış. Kendilerine “Emekçi” denmesinden pek hazzetmezlermiş.

Rasko kulağını tutarak özür diledi.

Abla kadın ne iş yaptığımızı sordu ve hayretler içinde kaldı.

-Sen ne iş yaparsın?

-Yapay zekâ doçenti.

-Sen?

-Edebiyat doçenti. Yakında prof olacağım.

-Sen?

-Dr. Öğr. Üyesi.

-O da neymiş?

-İşte yakında doçent olacak.

Necati araya girdi.

-Dili veremedi. Dili verince doçent olacak.

Herkes gözünü Necati’ye dikti. Abla kadın ona döndü.

-Sen ne iş yapıyorsun lan değişik!

-Serbest meslek.

-Şu yatan ne iş yapıyor?

-Bankacı.

-Doğru düzgün insan gibi tanışsanız. Belki kredi işimiz olacak. Yardım isteyeceğiz. Yok illa taşı yiyeceksiniz kafanıza.

En çok Ahmet’e şaşırdılar.

-Sen şimdi dünyada adı çıkmış büyük bir üniversitede hocasın öyle mi?

-Evet abla!

-Evladım ne işin var gecenin bir vakti buralarda. Gidip dersine girsene…

-Abla türbedeyiz.

O sırada bir telefondan bildirim sesi geldi. Şakir kendi telefonunu beceriksizce açtı.

Ekrana bakınca gözleri korkuyla açıldı.

-Aman, bu ne böyle!

Kalabalık ne olduğunu anlamadı.

Şakir bir yerlere telefon açıyor, cevap bekliyor. Sıkıntı ile yüzü ağlamaklı.

-Ne oldu Şakir…

-Benim oğlan!

-Ne olmuş oğlana!

Yaralı hâlini unutmuş sinirle telefonunu kurcalıyor.

Abla kadın “Ne oldu?” diye sordu.

Şakir telefonu kadına uzattı. Oğlu havuza girerken düşüp çenesini vurmuş. Üç dikiş atmışlar.

Acıyan gözlerle çocuğa bakıp “Vah vah.” dediler.

Genç kadın “Bu saatte ne havuzuymuş bu?” diye sordu.

Rasko, kulağını tutarak kendini bu hâle getiren güzelliğe bakıp bıkkın bir sesle “Yurt dışındalar, saat farkından.” dedi.

Kadın anlamadı.

Herkes topluca çocuğun çenesi sargılı fotoğrafına baktı. Kadınlar gerçekten üzüldüler.

Genç kadın telefonu aldı.

Eliyle ekrandaki fotoğrafı sevdi.

Önce biraz çocuğun burnuyla, kulağıyla uğraştı.

“Ay abla gözleri ne kadar güzelmiş.” dedi.

Sonra neden aniden gözleri yaşla doldu, önce içinden sonra açıktan ağlamaya başladı. Yere çömeldi. Elleriyle yüzünü kapadı.

Kimse bir şey anlamadı…

Diğeri, arkadaşının omuzlarına vurup “Kendine gel, güçlü ol.” diye bağırdı.

Şakir derdini unuttu… Rasko kulağını tutmayı bıraktı.

Abla kadın bize bakıp “Uzun hikâye…” dedi.

Kimse hikâyenin devamını sormadı. Aramıza derin bir sessizlik çöktü… Asistan Ahmet dizleri üzerinde yerde bir noktaya doğru kesintisiz bakıyor. Sebastian kollarını bağlamış kendi kendine “Şüphesiz güldüren de O'dur, ağlatan da.” diyor.

Gözüm Aydede’ye kaydı.

Çizdiğim surat kaybolmuş, ifadesiz ışık yaymaya devam ediyor.

Herkes sessizce kendi âlemine daldı. Kedi miyavlayarak Şakir’in yanına geldi. Genç kadının ağlaması dindi. Abla kadın “Gelin isterseniz bizim yerimiz yolun az aşağısında. Size bir şeyler ısmarlayalım.” dedi.

Necati’ye kalsa kabul edecek. “Büyük aşklar kavgalarla başlar.” kafasında.

Topluca teşekkür ettik.

İki kişi Şakir’in koluna girdi. Rasko kulağını tutuyor. Necati bir türlü giyemediği ayakkabısıyla topallıyor. Sarı taksilerden birisinden yüksek sesle İbrahim Tatlıses’in sesi geliyordu: “İndim dereye taş bulamadım…”

Herkesin yüzünde garip bir tebessüm … Yollarımız ayrıldı. Vedalaştık. Ulus’un arka sokaklarında yeni sahiplendiğimiz kedimizle birlikte park ettiğimiz ve yerini kimsenin hatırlamadığı arabamızı aramaya koyulduk.

Son Söz:

Göklerde ve yerde ne varsa Allah’ındır. Sonunda O, kötülük yapanlara işlediklerinin cezasını verecek; iyilik yapanları, ufak tefek kusurlar hariç, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanları ise daha güzeliyle ödüllendirecektir. Şüphesiz rabbinin bağışlaması çok geniştir. Sizi topraktan yarattığı zamanki halinizi de annelerinizin karınlarında cenin olarak bulunuşunuzu da en iyi bilen O’dur. Şu hâlde kendinizi temize çıkarmayın! Kimin günahtan sakındığını en iyi bilen O’dur. Necm-32