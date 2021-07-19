Hacı adayları Arafat yolunda
Geceyi Mina'da geçiren hacı adayları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında haccın farzlarından vakfe için Arafat'a doğru hareket etti.
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, hac ibadeti için yurt dışından kimsenin kabul edilmeyeceğini, yalnız ülke içinden kronik rahatsızlığı olmayan 18 ila 65 yaş arasında ve aşı olmuş kişilerden 60 bin kişinin hac farizasını yerine getirebileceğini açıklamıştı.
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Geceyi Mina'da geçiren hacı adayları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında haccın farzlarından vakfe için Arafat'a doğru hareket etti.
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