BIST 1.385
DOLAR 8,87
EURO 10,43
ALTIN 499,05
HABER /  GÜNCEL

Hacamat günleri eylül takvimi 2021 hangi günler yapılır?

Hacamat günleri eylül takvimi 2021 hangi günler yapılır?

Alternatif tıbbın da kabul ettiği hacamat son günlerde yeniden popüler oldu. Hacamat nedir sorusu yeniden araştırılmaya başladı. Peki emmek anlamına gelen hacamat nasıl yapılır ve hacamatın faydaları neler? 2021 hicri takvime göre eylül ayında hangi günler hacamat yaptırılır, hangi günlerde hacamat yaptırılmaz? İşte 2021 eylül ayı hacamat ayı günleri takvimi

Abone ol

2020 hicri takvime göre eylül ayı hacamat günleri hangisi? Hacamat nedir sorusunun yanıtı ile başlayalım. Hacamat çok eski dönemlere dayanan alternatif tıp yöntemlerinden biridir. 'Hacamat' kelimesi Arapça 'emmek, normal formuna getirmek' anlamlarını taşır. Hacamat kısaca deri altında birikmiş , vücutta hastalıklara neden olan toksik kanın vakumlanarak dışarı alınması işlemidir.

Hacamatın uygulandığı bir çok hastalık vardır. Hacamat, halsizlik, vücut ağrıları, gece körlüğü, alaca, baş ağrısı, diş, göz, kulak gibi hastalıklara iyi gelmektedir.

Hacamat günleri:

*Çarşamba, Cuma ve Cumartesi günleri hacamat tedavisi yapılmaz
*Hacamat tedavisi hicri ayın 5 ile 25. günleri arasında yapılmalıdır. Hicri ayın; 17, 19 ve 21. günleri en etkili günlerdir
*Salı gününe denk gelen Hicri ayının 17. günü HACAMAT ALTIN GÜNÜDÜR.
*Tedavi amaçlı yapılacak olan hacamat tedavisinde gün gözetmeksizin hacamat tedavisi olunabilir.

Hacamat nasıl yapılır: Deri altında birikmiş olan kan , kan özelliğini yitirmiş koyu renkli pelte kıvamındadır ve bağışıklık sistemimizi olumsuz yönde etkileyerek birçok hastalığa kapı aralamaktadır. Hacamat ile bu kan alınmaktadır. Hacamat uygun zaman dilimlerinde belli aralıklarla usulüne uygun olarak yapılırsa , vücudun dışarıya atamadığı ağır metaller, toksinler, serbest radikaller, kullanılan ilaçların ve hormonlu gıdaların vücutta bıraktığı kalıntılar emilerek bedenimizin normal formuna gelmesi sağlanmış olur.

Hacamatta yapılan kesikler : Geleneksel olarak boynuzla yapılan hacamat, günümüzde cam kupalar veya vakum setleri yardımıyla yapılmaktadır. Çizme işlemi ise genelde jilet yardımı ile yapılırken kliniklerde hijyenik olması açısından bistüri ile yapılmaktadır. Kullanılan tüm malzemenin, tek kullanımlık olmasına da çok dikkat edilmelidir.

Geleneksel hacamatta kanı emmek için boynuzlar kullanılırdı. Günümüzde bunun yerini bardaklar almıştır. İşlemin boynuzla ya da bardakla yapılması bir fark yaratmaz. Önemli olan işinin ehli biri tarafından hacamatın gerçekleştirilmesidir. 

Hacamat hangi bölgelere yapılır : Genelde sırt bölgesinden uygulama yapılsa da , yaptıran kişinin hastalığına, şikayetine göre baş bölgesi ve vücudun diğer akupunktur noktalarına da uygulanabilir. Ancak uygulama yapılacak bölge doktor tarafından belirlenmelidir.

Hacamat kimlere yapılmaz: Hacamat regli döneminde olan kadınlara ve bazı hastalık gruplarına uygulanmaz. İşte Hacamat yapılmayacak durumlar;

*Kalp pili takılı hastalara
*Kan tutan kişilere
*Panik atak geçirenlere
*Organ nakli olanlara
*Regl (adetliyken) döneminde olanlara
*12 aylık olana kadar yapılmaz
*Düşük tansiyon hastalığı olan kişilere
*Aşırı heyecanı olanlara
*Pıhtılaşma zamanı düşük kimselere
*Kemoterapi görenlere
*Eskiden oluşmuş kataraktı olanlara,
*Diyaliz ve hemofili hastalarına
*Dinç ve kuvvetli olanlar hariç 60 yaşın üzerinde olup da hayatında hiç hacamat yaptırmamış olanlara, 
*Hamile kadınlara

ÖNCEKİ HABERLER
Altın son bir dip yapacak sonra!... İslam Memiş'ten çarpıcı altın tahmini
Altın son bir dip yapacak sonra!... İslam Memiş'ten çarpıcı altın tahmini
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Hasan Biltekin kimdir kaç yaşında Emrah'ın hangi dizisinde rol aldı?
Hasan Biltekin kimdir kaç yaşında Emrah'ın hangi dizisinde rol aldı?
Almanya sandık başında! 16 yıllık Merkel dönemi resmen bitiyor
Almanya sandık başında! 16 yıllık Merkel dönemi resmen bitiyor
Burcu Önal kaç yaşında aslen nereli Masterchef Burcu kimdir?
Burcu Önal kaç yaşında aslen nereli Masterchef Burcu kimdir?
Sivas'ta bu bakkalda her şey ücretsiz! 100 bin liralık...
Sivas'ta bu bakkalda her şey ücretsiz! 100 bin liralık...
Burcu Önal eşi İbrahim Önal kimdir Burcu Önal kimin kızı ailesi kimdir?
Burcu Önal eşi İbrahim Önal kimdir Burcu Önal kimin kızı ailesi kimdir?
Isparta’da 4 gündür kayıp olan Alişan’ın cansız bedeni bulundu
Isparta’da 4 gündür kayıp olan Alişan’ın cansız bedeni bulundu
İSMEK kursları neler nasıl kayıt yapılır İSMEK kayıt ekranı-2021
İSMEK kursları neler nasıl kayıt yapılır İSMEK kayıt ekranı-2021
Bilecik'te aldığı ekmeğin içinden çıkanı görünce şok oldu
Bilecik'te aldığı ekmeğin içinden çıkanı görünce şok oldu