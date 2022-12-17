Hablemitoğlu cinayetinde flaş gelişme: Suikastçı Levent Göktaş İstanbul'a getirildi!

Bulgaristan’dan iade talebi kabul edilen Necip Hablemitoğlu suikastının firari zanlısı Mustafa Levent Göktaş Türkiye’ye getirildi. Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle saat 23.55'de Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dan İstanbul'a getirilen Göktaş, uçaktan İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı.

Abone ol

Türk ve Bulgar yetkililerden edinilen bilgiye göre Göktaş, Bulgaristan güvenlik makamlarından Türkiye Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol ekibi tarafından teslim alındı ve Türk polisinin nezaretinde bindirildiği uçak, Sofya'dan hareket etti.

Uçak İstanbul'a indi

Hablemitoğlu suikastı faillerinden Levent Göktaş'ı, Türkiye'ye iadesi çerçevesinde Türk polisi nezaretinde Bulgaristan'dan getiren uçak, İstanbul Havalimanı'na indi.

1 Eylül'de gözaltına alınmıştı

Akademisyen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de silahlı suikastla öldürülmesinin faillerinden olan ve hakkında kırmızı bülten bulunan Göktaş, Bulgaristan-Türkiye sınırına yakın Svilengrad kentinde rutin trafik polis kontrolü sırasında yapılan incelemede hakkındaki aramanın tespit edilmesi üzerine Bulgar makamlarınca 1 Eylül'de gözaltına alınmıştı.

İadesi kabul edilmişti

Göktaş'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında "tasarlayarak öldürme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından 5 Eylül 2022'de Bulgaristan'dan iadesi talep edilmişti.

Filibe Temyiz Mahkemesi, Göktaş'ın Türkiye'ye iadesine ilişkin talebi 14 Aralık'ta kabul etmişti.