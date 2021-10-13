Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu oryantal videosunun aslını Okan Bayülgen'e anlattı
HABERTÜRK'ten oryantal dans videolarının sosyal medyada patlamasının ardından kovulan ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, Okan Bayülgen'in programında o videonun perde arkasını anlattı.
Aylar önce kişisel sosyal medya hesabından yayınladığı oryantal videosundan sonra Habertürk'teki işinden ayrılmak zorunda kalan Hande Sarıoğlu, Okan Bayülgen'in Haber Global'de yayınlanan programında, dans ettiği gecenin perde arkasını anlattı. "Çok iyi sallıyorum, ülkede oryantal açlığı var" diyen Sarıoğlu'nun anlattıkları karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Bayülgen, "Ulan ne acayip bir kafan var" diye karşılık verdi.
Haber türk'te spikerlik yaptığı dönemde sosyal medya hesabından oryantal dans ettiği anları paylaşan Hande Sarıoğlu, bir anda ülkenin gündemine oturmuştu.
Görüntülerden dolayı kariyeri etkilenen Sarıoğlu, yönetim ile ortak bir karar vererek HaberTürk'ten istifa etmişti. Dans videosuyla adından söz ettiren Hande Sarıoğlu ve Buket Aydın, Okan Bayülgen'in Haber Global'de yayınlanan Uykusuzlar Kulübü programının konuğu oldu.
Sarıoğlu, Bayülgen'in "Neden böyle bir şey yaptın, yani paylaştın" demesi üzerine haftalarca gündemden düşmeyen oryantal dans videosunu çektiği akşamı anlattı.