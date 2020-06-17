MEDYA

Habertürk'te Veyis Ateş açık açık söyledi! HDP'yi kudurtan sözler

Habertürk'teki tartışma programlarına HDP'lilerin çağrılmaması tartışmasına Habertürk'ten cevap geldi. Veyis Ateş, "PKK'nın eylemlerini kınamayan kişileri evrensel yayıncılık ilkeleri gereğince davet etmiyoruz" dedi.

Habertürk HDP tartışmasının fitilini Didem Arslan Yılmaz ateşledi. Didem Arslan Yılmaz’ın HDP’li olmadan HDP’ye ilişkin tartıma programları yapılmasını “Bu bir tercih” diye savunmasının ardından tepkiler gelmişti. Sosyal medyada eleştirilerin hedefi olan Habertürk'ten peş peşe açıklama geldi. Veyis Ateş'in sözleri ise sosyal medyada gündem oldu. Veyis Ateş, "Terör örgütleriyle araya mesafe koymayanları, kanlı eylemleri kına(ya)mayanları Habertürk ekranlarına davet etmiyoruz, etmeyeceğiz de..." ifadelerini kullandı.

Evrensel yayıncılık ilkesi

AK Parti ve MHP’yi hatırlatan bir söylem kullanan Ersoy, tercihlerini ‘Evrensel yayıncılık ilkesi’ diye savundu. Ersoy şunları yazdı: “Devletin birliği ve vatanımızın bütünlüğüne kastederek, silahlı kalkışma yürüten PKK terörüne karşı; Vatanımızı Milletimizi ve Demokrasimizi savunma mücadelesini yurt içinde ve dışında kanıyla canıyla sürdüren güvenlik güçlerimizin bu şerefli, uluslararası ve ulusal hukuk açısından tamamen meşru olan mücadelesine saygılı olmayan, bu kapsamda, PKK’yı terör örgütü olarak görmeyen ve kanlı eylemlerini açık seçik bir şekilde kınamayan kişileri ve temsilcileri tartışma programlarına evrensel yayıncılık ilkeleri ve kendi yayın çizgimiz gereğince davet etmiyoruz.”

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 13 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Süleyman Soylu: Türkiye içerisindeki son terörist rakamı 438
Mübariz Mansimov'le iddianame şoke etti! Hadi Özışık perde arkasını açıklıyor
DSÖ Türkiye Yöneticisi'nden 'Yeni vakalar' açıklaması: 6-7 ile çarpmak lazım
Mustafa Varank: Antikor testlerine 13 ilde başlıyoruz
Manisa’da vaka sayısı arttı ikinci hastane devreye girdi
AK Partili Ömer Çelik'ten Pençe-Kaplan Operasyonu açıklaması!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ayşenur Arslan’dan skandal Pençe Operasyonu açıklaması! Utanıyorum
Polislerin kullandığı insansız hava aracının düşme anı kamerada
Çılgın Sedat aslen nereli eşi Özlem Kapurtu ve oğulları kimdir?
Mehmet Ali Erbil hayvanat bahçesini ziyaret etti! İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali
Kuzey Irak'ta kara harekatı! Komandolar Haftanin'de teröristlerin inlerine giriyor
AUZEF sonuçları kaçta açıklanacak nereden öğrenilir?
Cüneyt Özdemir HDP'nin maskesini düşürdü! Aradık hiçbiri gelmedi
Aleyna Tilki resmen kaçacak yer aradı sevgilisi Kadir Güneş ile tatile çıktı