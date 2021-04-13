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MEDYA

Habertürk'te canlı yayında Hülya Hökenek'e dekolte sansürü! İşte o anlar

Habertürk canlı yayını sırasında sunucu Hülya Hökenek'in yayın arasında dekolte sansürüne uğraması olay oldu.

Habertürk'te bugün yayınlanan Gün Ortası programında ilginç anlar yaşandı. Programın sunucusu Hülya Hökenek, dekolteli gömleği ile yayına başladı. Birçok canlı bağlantı yapan Hökenek'in kameralar stüdyoya döndüğü zaman gömleğinin düğmesini iliklemiş olması dikkatlerden kaçmadı.

Hülya Hökenek kimdir?
1988 tarihinde Şırnak Cizre'de doğdu. Akademi İstanbul'da Radyo Televizyon Sinema bölümünden mezun oldu. Kariyerine, okul yıllarında tanıştığı Fatih Altaylı aracılığı ile Kanal D'de başladı. Bir süre burada görev alan Hökenek daha sonra BRT'de özel dosya haberciliği bölümünde çalıştı. Kanal kapanınca Londra'ya giderek dil eğitimi aldı ve London Institute'de Fast Track Journalism okudu.


Londra'dan döndükten sonra Kanal 7'de çalışmaya başladı, ardından Kanal Türk Ana Haber Bülteni'ni sundu. Sonrasında ise TRT Habere geçerek 7 yıl boyunda haber spikerliği ve programcılığı yaptı. 2018 yılında Habertürk TV'ye transfer olan sunucu, buradaki görevini hala sürdürüyor. 24 Eylül 2018'de film yapımcısı Kamer İncedursun ile nikah masasına oturdu.

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