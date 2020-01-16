Habertürk'te bir garip Kanal İstanbul tartışması

Barış Yarkadaş ile Hasan Öztürk arasında İBB'nin düzenlediği çalıştaydaki Kanal İstanbul iddialarıyla ilgili tartışma yaşandı.

Çalıştaya davet edilen Prof. Dr. Cemal Saydam'ın iddiasını bir kez daha gündeme getiren Yarkadaş, Saydam'ın alanında önemli bir bilim insanı olduğunu ve Kanal İstanbul'da ısrar edilmesi halinde ortaya çıkacak gazın kısırlaşmaya neden olabileceğini söylediğini aktardı.

Yarkadaş'ın bu sözleri üzerine İzmir örneği veren Hasan Öztürk, benzer çürük yumurta kokusunun Körfez'de yıllardır var olduğunu ve böyle bir sorunun oluşmadığını söyledi.