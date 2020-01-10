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Habertürk yazarından Tuğçe Kazaz'a çok sert tepki: Kim gazlıyor bu müptezeli?

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, eski model 'yeni düşünür!' Tuğçe Kazaz'a "Kim gazlıyor bu müptezeli de böyle atıp tutuyor arkadaş?" diyerek sert tepki gösterdi.

Tuğçe Kazaz'ın Atatürk'le ilgili skandal sözlerinin yer aldığı 13 dakikalık video sosyal medyada olay yarattı. 

"Yok mu bu terbiyesize had bildirecek bir savcı"

Habertürk yazarı Sevilay Yılman'ın yaptığı açıklama şöyle: Kim gazlıyor bu müptezeli de böyle atıp tutuyor arkadaş? Bu sadece Atatürk'e hakaret edip aşağılamıyor... Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti resmi kimliğine, hepimize hakaret ediyor. Yok mu Tuğçe Kazaz denilen bu terbiyesize had bildirecek bir savcı bu ülkede? 

Tuğçe Kazaz ne demişti?

Eski Manken Tuğçe Kazaz, 13 dakikalık videosunda Cumhuriyet’in kurucu değerlerine ve Atatürk ilkelerine sert eleştiriler yöneltti. Videosuna, “Kemalizm ile arasına mesafe koyamayan Allah ile arasına mesafe koyar” notu düşen Kazaz, Mustafa Kemal Atatürk için “Adam esti gürledi, ondan sonra adam şöyle, adam böyle, adam seçilmiş, neredeyse ilahlaştırma sürecine gidecek bir hale dönüştürüldü” dedi.

Tuğçe Kazaz, Atatürk’ün dini unutturmak ve Kemalizm’i ortaya çıkarmak için kendisini mitolojik bir öğeymiş gibi gösterdiğini ve dinsizliği getirdiğini öne sürdü.

Kazaz, Kemalizm’in bir din olduğunu, Atatürk’ün Osmanlı döneminde saltanatı dini yok etmek için kaldırmak istediğini söyledi.

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