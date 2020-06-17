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Habertürk Veyis Ateş'in HDP sözleri sosyal medyada gündem

Habertürk'teki tartışma programlarına HDP'lilerin çağrılmaması tartışmasına Habertürk'ten cevap geldi. Veyis Ateş, "PKK'nın eylemlerini kınamayan kişileri evrensel yayıncılık ilkeleri gereğince davet etmiyoruz" dedi.

Habertürk HDP tartışmasının fitilini Didem Arslan Yılmaz ateşledi. Didem Arslan Yılmaz’ın HDP’li olmadan HDP’ye ilişkin tartıma programları yapılmasını “Bu bir tercih” diye savunmasının ardından tepkiler gelmişti. Sosyal medyada eleştirilerin hedefi olan Habertürk'ten peş peşe açıklama geldi. Veyis Ateş'in sözleri ise sosyal medyada gündem oldu. Veyis Ateş, "Terör örgütleriyle araya mesafe koymayanları, kanlı eylemleri kına(ya)mayanları Habertürk ekranlarına davet etmiyoruz, etmeyeceğiz de..." ifadelerini kullandı.

Evrensel yayıncılık ilkesi

AK Parti ve MHP’yi hatırlatan bir söylem kullanan Ersoy, tercihlerini ‘Evrensel yayıncılık ilkesi’ diye savundu. Ersoy şunları yazdı: “Devletin birliği ve vatanımızın bütünlüğüne kastederek, silahlı kalkışma yürüten PKK terörüne karşı; Vatanımızı Milletimizi ve Demokrasimizi savunma mücadelesini yurt içinde ve dışında kanıyla canıyla sürdüren güvenlik güçlerimizin bu şerefli, uluslararası ve ulusal hukuk açısından tamamen meşru olan mücadelesine saygılı olmayan, bu kapsamda, PKK’yı terör örgütü olarak görmeyen ve kanlı eylemlerini açık seçik bir şekilde kınamayan kişileri ve temsilcileri tartışma programlarına evrensel yayıncılık ilkeleri ve kendi yayın çizgimiz gereğince davet etmiyoruz.”

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