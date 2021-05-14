HaberTürk TV'nin yeni genel yayın yönetmeni Mehmet Kenan Tekdağ oldu

HaberTürk TV Genel Yayın Yönetmeni Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ oldu.

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HaberTürk TV'de, MHP'li isimlerle yaşanan gerilimlerin ardından Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'le yollar ayrılmış ve yaşananlara tepki gösteren Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz da istifa etmişti.

HaberTürk TV'nin yeni Genel Yayın Yönetmeni Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ oldu.

Habertürk TV kaynakları, bir süredir boş olan Genel Yayın Yönetmenliğini Tekdağ'ın "Görevi bir süre ben yürüteceğim" diyerek üstlendiğini belirtti.