BIST 11.311
DOLAR 42,69
EURO 50,16
ALTIN 5.902,25
HABER /  MEDYA

Habertürk TV satıldı mı? TMSF'den açıklama geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Habertürk TV satıldı mı? TMSF'den açıklama geldi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Habertürk TV'nin satıldığını iddia eden sosyal medya haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Abone ol

TMSF'den yapılan açıklamada, Habertürk TV'nin satıldığı iddialarının asılsız olduğu kaydedildi.

Açıklamada, TMSF'nin mahkeme tarafından kayyım olarak görevlendirildiği Habertürk TV'nin satıldığını öne süren sosyal medya haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "TMSF, ilgili mevzuat çerçevesinde bütün satış işlemlerini ilan edilmek suretiyle gerçekleştirmektedir. Sosyal medyadaki spekülatif haberlere itibar edilmemesi ve TMSF'nin internet sitesindeki satış ilanlarının takip edilmesi önemle rica olunur." ifadeleri yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan dönüşü uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan dönüşü uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı
Azerbaycan, Polonya'yı AB ve NATO'da güvenilir ortaklarından biri olarak görüyor
Azerbaycan, Polonya'yı AB ve NATO'da güvenilir ortaklarından biri olarak görüyor
Dışişleri Bakanı Fidan, "Al Sharq Youth 9. Uluslararası Konferansı"nda konuştu
Dışişleri Bakanı Fidan, "Al Sharq Youth 9. Uluslararası Konferansı"nda konuştu
Zelenskiy, Rusya'nın 30 füze ve 450'den fazla İHA ile saldırı düzenlediğini bildirdi
Zelenskiy, Rusya'nın 30 füze ve 450'den fazla İHA ile saldırı düzenlediğini bildirdi
Türk Kızılayın Gazze için hazırladığı 19. "İyilik Gemisi" Mersin limanından uğurlandı
Türk Kızılayın Gazze için hazırladığı 19. "İyilik Gemisi" Mersin limanından uğurlandı
CHP'li Ahmet Özer'den Bahçeli'ye ziyaret! Neler konuşuldu?
CHP'li Ahmet Özer'den Bahçeli'ye ziyaret! Neler konuşuldu?
Arda Güler, adını Türk futbol tarihine altın harflerle yazdırdı
Arda Güler, adını Türk futbol tarihine altın harflerle yazdırdı
Masaj salonunda "taciz" iddiasıyla müşterileri tehdit ettiler!
Masaj salonunda "taciz" iddiasıyla müşterileri tehdit ettiler!
Soğuk hava, cilt sağlığını nasıl etkiliyor? Kuru, kızarık ve kaşıntılı ciltler için kış rehberi
Soğuk hava, cilt sağlığını nasıl etkiliyor? Kuru, kızarık ve kaşıntılı ciltler için kış rehberi
Sadettin Saran talimatı verdi! Fenerbahçe'de bomba transfer hamlesi
Sadettin Saran talimatı verdi! Fenerbahçe'de bomba transfer hamlesi
TESK'ten sahte piyango bileti uyarısı
TESK'ten sahte piyango bileti uyarısı
Fatih Karahan'ın annesi Hatice Karahan vefat etti
Fatih Karahan'ın annesi Hatice Karahan vefat etti