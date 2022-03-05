Habertürk dış politika koordinatörü Çetiner Çetin'in Ukrayna'da İngilizce ile imtihanı!

HABERTÜRK Dış Politika ve Güvenlik Politikaları Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin, Kiev’de direnişe hazırlanan bir Ukraynalı’yla İngilizce röportaj yapmaya çalıştığı anlarda İngilizce konuşamamasıyla gündem oldu.

UKRAYNA'daki son duruma ilişkin Kiev'de bir Ukraynalıya mikrofon uzatan Habertürk Dış Politika ve Güvenlik Politikaları Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin'in İngilizce konuşmaya çalıştığı anlar sosyal medyada viral oldu

Karşısındakiyle İngilizce konuşmaya çalışan Çetin'in kurduğu İngilizce cümle grammer ve telaffuz olarak düşük seviyede olunca karşısındaki Ukraynalı da neden bahsettiğini anlayamadı.

Onların da İngilizcesi zayıf’ diyerek güldü

Çetin, konuşmaya çalıştığı Ukraynalı'nın İngilizcesinin kötü olduğunu söyleyerek, ‘Şimdi kendisine ne yaptığını soruyorum ama tabii onların da İngilizcesi zayıf’ diyerek güldü. O anlar sosyal medyada adeta 'dalga konusu' oldu.





Ukraynalı kadınlar için "Kocalarını bırakıp kaçıyorlar" şeklindeki sözleri çok eleştirilmişti

Çetiner Çetin geçtiğimiz günlerde de benzer şekilde sosyal medyada ti'ye alınmıştı. Habertürk TV'nin Ukrayna'nın işgaliyle ilgili haber yapmak üzere bölgeye gönderdiği muhabir Çetiner Çetin, Ukraynalı kadınları "Kocalarını bırakıp kaçıyorlar" şeklindeki tepki çeken sözlerle hedef almıştı. Çetin’in yeni bir skandalı medya kulislerinde konuşuluyor.

Muhabirin Ukrayna'da olmadığı halde, yayınlarını Ukrayna'dan yapıyormuş gibi gösterdiği konuşuluyor. Dikkatli izleyiciler ve konuya hakim gazeteciler, Çetin'in Romanya Ukrayna sınırındaki Romanya'ya ait Siret sınır kapısından yayın yaptığını fark etti.





Çetin'in bölge ile ilgili gelişmeleri anlatırken, Habertürk ekranında, bulunduğu konum olarak kimi zaman ekranda Çernivtski kimi zaman da Ukrayna yazılıyor. Ancak Çetin'in ne Ukrayna ne de Çernivtski'de olmadığı yaptığı yayınlardan ve yayınlarda konuşanların ifadelerinden aslında anlaşılıyor.



Yayınlarda Siret sınır kapısında olduğu, ancak Ukrayna’daymış gibi davrandığı görülüyor. Ayrıca Çetiner Çetin'in yayınlarında sürekli olarak sınırda Ukrayna'dan kaçmak isteyenlerin oluşturduğu 34 kilometrelik kuyruktan bahsettiği, bunun dışındaki bilgilere hakim olmadığı anlaşılıyor. Özellikle bölgede olan ve çatışma bölgesinden yayın yapan gazetecilerin durumu fark ettiği ve tepki gösterdiği de gelen bilgiler arasında.