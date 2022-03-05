Habertürk dış politika koordinatörü Çetiner Çetin'in Ukrayna'da İngilizce ile imtihanı! Rezil oldu

HABERTÜRK Dış Politika ve Güvenlik Politikaları Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin, Kiev’de direnişe hazırlanan bir Ukraynalı’yla İngilizce röportaj yapmaya çalıştığı anlarda İngilzice konuşamamasıyla gündem oldu.

UKRAYNA'daki son duruma ilişkin Kiev'de bir Ukraynalıya mikrofon uzatan Habertürk Dış Politika ve Güvenlik Politikaları Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin'in İngilizce konuşmaya çalıştığı anlar sosyal medyada viral oldu

Karşısındakiyle İngilizce konuşmaya çalışan Çetin'in kurduğu İngilizce cümle grammer ve telaffuz olarak düşük seviyede olunca karşısındaki Ukraynalı da neden bahsettiğini anlayamadı.

Çetin, konuşmaya çalıştığı Ukraynalı'nın dİngilizcesinin kötü olduğunu söyleyerek, ‘Şimdi kendisine ne yaptığını soruyorum ama tabii onların da İngilizcesi zayıf’ diyerek güldü. O anlar sosyal medyada adeta 'dalga konusu' oldu.