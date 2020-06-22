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Habertürk canlı yayınında koronavirüs kavgası

Habertük'te Fatih Altaylı'nın sunduğu 'Teke Tek Bilim' programına katılan Dr. Serdar Savaş ve Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, canlı yayında kavgaya tutuştu. Altaylı, ne yapacağını şaşırdı.

Türkiye'deki en önemli gündem maddelerinden biri olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, TV programlarında konuşulmaya devam ediyor.

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu 'Teke Tek Bilim' programında da bilim insanları salgına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Canlı yayında Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ın ekrana getirilmesini istediği bir grafik ise tartışmaya neden oldu.

Bu sıralar sosyal medyada popüler olan Dr. Serdar Savaş, ekrana getirilen grafiğin yanlış olduğunu iddia etmesi tansiyonu artırdı.

Savaş'ın bir anda bağırmaya başlaması üzerine şaşkınlık yaşayan Altaylı, uyarıda bulunmasına rağmen tartışma alevlendi.

Fatih Altaylı ve İlhan'ın tepkileri sonrası Savaş, programı terk etmek istedi.

"Milletin gözüne bakarak yalan söyleyen gerizekalılar" diyerek mikrofonunu çıkaran Savaş; Fatih Altaylı'nın, "Serdar Hocam şov yapmayın rica ediyorum" uyarısı üzerine oturarak mikrofonunu tekrar taktı.

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