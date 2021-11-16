Habertürk canlı yayınında kavga çıktı! Ersan Şen ile Cem Küçük birbirine girdi Kübra Par susturamadı

Habertürk ekranlarında yayınlanan Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programına Ersan Şen ile Cem Küçük'ün tartışması damga vurdu. Kavganın sebebi ise Lütf Türkkan'ın şehit abisine küfretmesi ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" videosu oldu... Cem Küçük, "Dolar 20 lira olsun CHP helalleşmedikçe iktidar olamaz..." iddiasında bulundu.

Habertürk'te ekranlara gelen Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programında tartışma yaşandı. Ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen ile Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" açıklamasını değerlendirirken birbirine girdi. Helalleşmenin kapsamı konusunda anlaşamayan iki ismi moderatör Kübra Par da engelleyemedi. Küçük, helalleşmenin muhafazakar kesimle olacağını öne sürerken, Şen ise helalleşmenin kapsamını anlayamadığını söyledi.

'Hükümetin çok hoşuna giden açıklamalar yapıyorsun şu an...'

Ersan Şen, CHP'nin kapatılmasının gündeme getirilmesine ilişkin, "Gündem değiştirmek için bu açıklamaları yapıyorlar. Yaşanan sorunlara hiçbir katkısı olmayan, böyle toy tartışmalarla, sabahtan akşama gündemi değiştirme çabasının bir manası ve karşılığı yok" dedi. Cem Küçük ise Şen'e yanıt olarak, "Hükümetin çok hoşuna giden açıklamalar yapıyorsun şu an" ifadelerini kullandı.

Cem Küçük'ün ne istediğini biliyorum

Ersan Şen, helalleşme çıkışının temelinde "şehit ve gazi yakınları" olduğunu düşündüğünü söyleyerek, "Biz bu helalleşmenin altının ne olduğunu görmek istiyoruz. İçi doldurulmamış, nereye çekersen gidebilecek sözlerle ne söylemek istediğini anlayamıyorum." diye konuştu. Ersan Şen, helalleşmenin muhafazakar kesimle olması halinde CHP'nin AK Parti ekseninde kalacağını söyleyerek Cem Küçük'e tepki gösterdi.

Cem Küçük körü körüne, ne olursa olsun iktidarın devamı için...

Ersan Şen, "Ben Cem Küçük'ün ne istediğini biliyorum. Sayın Cumhurbaşkanının tekrar seçilmesini isteyen bir insan. Seçilsin veya seçilmesin ben onu da umursamıyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin içeride ve dışarıda yaşadığı gerçek sorunları görecek, bunları tespit edecek ve ekibiyle birlikte bunları çözebilecek kapasitede olup ikna etmesini istiyorum. Cem Küçük körü körüne, ne olursa olsun mevcut iktidarın devam edebilmesi için Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu hamlelerinin işine yaradığını bildiği için AK Parti'nin ve Sayın Cumhurbaşkanının kazanmasını istiyor." dedi.

Dolar 20 lira olsun CHP helalleşmedikçe iktidar olamaz...

Küçük ise Şen'e yanıt olarak, "CHP senin dediğini yaparsa hiçbir zaman iktidar olamaz. Çok iddialı söylüyorum, dolar 20 lira olsun, CHP helalleşmedikçe Kılıçdaroğlu aday olursa yine kaybeder." şeklinde konuştu.