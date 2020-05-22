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Habertürk canlı yayınında ikinci osuruk vakası! Video ortalığı yıktı

Veyis Ateş'in Kemalettin Aydın ve Necmettin Ünal'ı konuk ettiği yayında osuruk sesi duyuldu.

Habertürk'te Veyis Ateş'in sunumuyla ekrana gelen programda, Türkiye'deki koronavirüs vakalarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Programın konukları; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Kemalettin Aydın ile Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Necmettin Ünal'dı.

Canlı yayında duyulan ses, konuşulanların yine önüne geçti.

Skype bağlantısının sık sık kesildiği programda, Kemalettin Aydın konuşmasını sürdürürken arkadan bir yellenme sesi geldi.

Yayını izleyenler duydukları ses karşısında neye uğradığını şaşırdı.

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