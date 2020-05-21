HABER /  MEDYA
ADV Dertler Paylaştıkça Bitecek, Yeter ki İnan Buna
ADV Zekat ve Fitre verdiniz mi?

Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu

Veyis Ateş'in Kemalettin Aydın ve Necmettin Ünal'ı konuk ettiği yayın sırasında izleyiciler yine yellenme sesi duydu.

Abone ol

Habertürk'te Veyis Ateş'in sunumuyla ekrana gelen programda, Türkiye'deki koronavirüs vakalarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Programın konukları; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Kemalettin Aydın ile Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Necmettin Ünal'dı. Canlı yayında duyulan ses, konuşulanların yine önüne geçti.

KİM YAPTI
Skype bağlantısının sık sık kesildiği programda, Kemalettin Aydın konuşmasını sürdürürken arkadan bir yellenme sesi geldi. Yayını izleyenler duydukları ses karşısında neye uğradığını şaşırdı.

SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'dan çıkışlar için tatil amaçlı özel izin belgesi oluşturulacak
Cihat Yaycı'nın istifasının perde arkasında kimler var?
İzmir'de camilere çirkin saldırı: 1 kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanlığı kaç kişiye seyahat izni verildiğini açıkladı
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 95 bini geçti
Sağlık Bakanı Koca corona virüs verilerini açıkladı! 21 Mayıs koronavirüs vaka ve can kaybı sayısı
ÖNCEKİ HABERLER
Kırklareli’de hasta taklidi yapıp kiralık ambulansla yazlığa giden şahıslara ceza
Ambulans kiralayıp tatile giden çifte para cezası
Libya ordusu 72 saatte üç beldeyi milislerden kurtardı
Ticaret Bakanı Pekcan: Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatının önündeki engeller kalktı
Bursa Valiliğinden maske zorunluluğu açıklaması
Oruç tutamayan ne kadar para verecek 2020 fitre miktarı
Yorumlar