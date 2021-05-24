Habertürk canlı Süleyman Soylu Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili konuşuyor

TÜRKİYE gündemi Süleyman Soylu'nun saat 21.00'daki Habertürk canlı yayınına kilitlendi. Sedat Peker'in iddialarına Süleyman Soylu canlı yayında cevap veriyor. İsmail Saymaz ve Merdan Yanardağ gibi muhalif gazeteciler de programda yer alıyor.

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Türkiye Youtube üzerinden 7 video yayınlayan Sedat Peker'in iddialarını konuşurken, bu gece Habertürk ekranlarına kilitlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker'in dile getirdiği iddialara Habertürk canlı yayınında yanıt veriyor. Daha önce TRT Haber'e konuk olan Süleyman Soylu, bu kez Habertürk'te Açık ve Net programında İsmail Saymaz, Merdan Yanardağ, Veyis Ateş ve Mehmet Akif Ersoy sorularını yanıtlıyor.

Kübra Par'ın modaratörlüğünü yaptığı Habertürk canlı yayınında Sedat Peker'in iddiaları konuşulacak. Gündemin ilk sırasında ise Mehmet Ağar'a yönelik sansasyon yaratan iddiaları var. Sedat Peker son yayınladığı Youtube videosunda Uğur Mumcu cinayetini gündeme getirmiş ve şöyle demişti:

-"Uğur Mumcu şehit ediliyor, yanına ilk gelen kim? Katil en önce gelir, Mehmet Ağar. Eşine diyor ki ‘Ben buradan bir tuğla çekersem devlet aşağı iner’...

Sedat Peker'in Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım hakkında ortaya attığı iddialarda Habertürk canlı yayınında konuşulacak.