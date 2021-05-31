Haberler etkileyince yaptı dünya duydu! Liseli mucit kazalardaki ölümleri bitirecek

Dünya dördüncüsü seçildi: Burada Fizik alanında Marmara 1’incisi ve Türkiye 2’ncisi olan Bayhan’ın projesi, dünyanın en büyük üniversite öncesi bilimsel araştırma fuarı olan REGENERON ISEF’te temsil etmek üzere TÜBİTAK tarafından seçildi. Ayrıca proje, 16-21 Mayıs arasında düzenlenen yarışmada ‘Büyük Ödül Kategorisinde Makine Mühendisliği’ alanında da dünya 4’üncüsü oldu.