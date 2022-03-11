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Haber alınamıyordu! Evinde korkunç halde bulundu

Haber alınamıyordu! Evinde korkunç halde bulundu

KONYA’da kendisinden haber alınamayan bir kişi, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yabancı uyruklu 35 yaşındaki Fayzullah Fadai’den haber alamayan arkadaşları akşam saatlerinde Fadai’nin bulunduğu eve giderek kapıyı çaldılar. Kapının açılmaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri savcılık kararı ile kapıyı açarak içeri girdi. Evde yapılan incelemede Fayzullah Fadai vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fayzullah Fadai’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Fadai’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, eve gelen Fayzullah Fadai’nin arkadaşları ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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