Gwyneth Paltrow 48 yaşına özel çıplak poz verdi! Sosyal medyayı salladı

Dünyaya geldiği gibi çırılçıplak poz verdiğine gönderme yapan Paltrow, fotoğrafın altına, “Üzerimde doğum günü kıyafetimden başka hiçbir şey yok. Tüm güzel doğum günü mesajlarınız için teşekkürler” notunu düştü.