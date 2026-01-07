Güzide Duran'ın boşanma davsı! Okan Buruk ve Fikret Orman dinlenecek...
Eski manken Güzide Duran ile iş insanı Adnan Aksoy arasında devam eden boşanma davasında önemli bir aşamaya gelindi. Tarafların karşılıklı açtığı davada ikinci duruşma İstanbul’da görülürken, Duran duruşma sonrası yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.
Adnan Aksoy’un, 7 Kasım 2024 tarihinde “şiddetli geçimsizlik” ve “zina” iddialarıyla açtığı boşanma davasına karşılık Güzide Duran’ın açtığı karşı dava süreci devam ediyor. Gizlilik kararı bulunan dosyanın ikinci duruşması İstanbul 10. Aile Mahkemesi’nde gerçekleşti.
Duruşma öncesinde sosyal medya hesabından oldukça sert ifadeler kullanan Duran, yaptığı paylaşımda yaşadıklarına isyan etmiş ve şu sözleriyle gündem olmuştu: “Ben hiçbir hesabım mahşere kalsın istemiyorum. Gözyaşı döktüren kim varsa bedelini ödesin.”
Mahkeme çıkışında basın mensuplarına konuşan Güzide Duran, hâkime söylemesi gereken her şeyi ifade ettiğini belirterek, “Tek isteğim bir an önce bu sürecin sona ermesi ve çocuklarımın velayetini almak” dedi. Duran, sözlerinin devamında mücadelesinin yalnızca kendisi için olmadığını vurgulayarak, “Boşanmak isteyip çeşitli nedenlerle ayrılamayan, bu süreçte zorlanan tüm kadınlar adına da mücadele ediyorum” ifadelerini kullandı.
Mahkeme, davanın bir sonraki duruşmasının 27 Şubat tarihinde yapılmasına karar verdi.