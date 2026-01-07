Güzide Duran'ın boşanma davsı! Okan Buruk ve Fikret Orman dinlenecek...

Mahkeme çıkışında basın mensuplarına konuşan Güzide Duran, hâkime söylemesi gereken her şeyi ifade ettiğini belirterek, “Tek isteğim bir an önce bu sürecin sona ermesi ve çocuklarımın velayetini almak” dedi. Duran, sözlerinin devamında mücadelesinin yalnızca kendisi için olmadığını vurgulayarak, “Boşanmak isteyip çeşitli nedenlerle ayrılamayan, bu süreçte zorlanan tüm kadınlar adına da mücadele ediyorum” ifadelerini kullandı.