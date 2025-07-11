Güzide Duran ile Adnan Aksoy davasında şok eden ifşalar! İhanet sarmalı yaşanmış...

GÜZİDE DURAN MEKAN BASTI

Ancak bu ilişki uzun sürmedi. Ayrıldıktan bir süre sonra ise Duran ve Karataş, bir mekanda birbirine girdi. Ayrılığı hazmedemeyen Duran, sık sık Karataş'a "Kimse beni görmezden gelemez, ben Güzide Duran'ım, acil bana dön" diye mesajlar attı ve istediği dönüşü alamayınca, iş adamının olduğu mekana giderek ona hakaret etti. Ünlü manken mekan görevlileri tarafından uzaklaştırıldı. Bu olay sonrası Duran'ın boşanma aşamasındaki eşi Adnan Aksoy'a, sık sık mesaj atarak barışmak istediği ortaya çıktı. Karataş ile yollarını ayırdıktan sonra Duran, iş adamının en yakın arkadaşlarından birisi olan Fikret Orman ile birlikte olmaya başladı. Eski manken boşanma aşamasındaki eşi Adnan Aksoy'a, yeni sevgilisiyle birlikte olan ve yan yana düzenlenmiş fotoğrafını 'Beğendin mi bari, bizi couple (çift) olarak yazmışlar' notuyla gönderdi.