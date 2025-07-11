Güzide Duran ile Adnan Aksoy davasında şok eden ifşalar! İhanet sarmalı yaşanmış...
17 yıllık eşi Güzide Duran'a boşanma davası açan Adnan Aksoy, Duran'ın Fikret Orman ile ilişki yaşamasının ardından ihanet belgelerini mahkemeye sundu.
Eşi Adnan Aksoy'dan boşanmamış olmasına rağmen Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman ile yasak aşk yaşayan Güzide Duran, sevgilisiyle el ele poz vererek herkesi hayrete düşürmüştü. Yaşanan olaylara kayıtsız kalamayan Adnan Aksoy, mahkemeye başvurarak ihanet belgelerini boşanma gerekçesi olarak sundu.
ESKİ SEVGİLİSİ FİKRET ORMAN İLE YAKIN ARKADAŞ
Dosyada Duran'ın, iki yakın arkadaş olan Akm İnşaat patronu Mehmet Karataş ve sonrasında eski Beşiktaş başkanı Fikret Orman ile birlikte olduğundan söz edildi. Duran'ın Ocak ayında evli-çocuklu ve sevgilisi de olan Karataş ile birlikte olduğu, ikilinin bir araya gelmesini de Simge Sütşurup'un sağladığı yer aldı. Duran'ın şimdiki sevgilisi Fikret Orman ile yakın arkadaş ve hemşeri olan Karataş, sevgilisinden ayrıldıktan sonra Duran ile aşk yaşamaya başladı.
350 BİN TL BORÇ ALDI
İlişkilerinin ortaya çıkmaması için sık sık kalabalık arkadaş gruplarıyla bir araya ikilinin, iş adamının arkadaşı olan Dursun Çakır'ın verdiği davete katıldıktan sonra, Duran'ın ikamet ettiği Nişantaşı'ndaki rezidansa gittikleri ortaya çıktı. Duran'ın, Karataş ile sevgili olduğu dönemde borç olarak 350 bin TL istediği, Karataş'ın da bu parayı Simge Sütşurup üzerinden kendisine gönderdiği delilleriyle dosyaya girdi. Ayrıca Duran ve Karataş'ın, Paris Moda Haftası için Paris'te bir araya geldiği ve otelde konakladığı da yer aldı.
GÜZİDE DURAN MEKAN BASTI
Ancak bu ilişki uzun sürmedi. Ayrıldıktan bir süre sonra ise Duran ve Karataş, bir mekanda birbirine girdi. Ayrılığı hazmedemeyen Duran, sık sık Karataş'a "Kimse beni görmezden gelemez, ben Güzide Duran'ım, acil bana dön" diye mesajlar attı ve istediği dönüşü alamayınca, iş adamının olduğu mekana giderek ona hakaret etti. Ünlü manken mekan görevlileri tarafından uzaklaştırıldı. Bu olay sonrası Duran'ın boşanma aşamasındaki eşi Adnan Aksoy'a, sık sık mesaj atarak barışmak istediği ortaya çıktı. Karataş ile yollarını ayırdıktan sonra Duran, iş adamının en yakın arkadaşlarından birisi olan Fikret Orman ile birlikte olmaya başladı. Eski manken boşanma aşamasındaki eşi Adnan Aksoy'a, yeni sevgilisiyle birlikte olan ve yan yana düzenlenmiş fotoğrafını 'Beğendin mi bari, bizi couple (çift) olarak yazmışlar' notuyla gönderdi.