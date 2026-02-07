Güzide Duran boşanma davası sonrası ilk kez konuştu! "Telefonda bile konuşamadım"
Eski manken Güzide Duran, iş insanı Adnan Aksoy’la süren çekişmeli boşanma davası hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Bir hazır giyim markasının defilesine katılan Duran, boşanma sürecinin getirdiği zorlukları ve çocuklarıyla yaşadığı iletişim kopukluğunu dile getirdi. "Yaşadığım süreç benim sınavım. Çocuklarımla telefonla bile görüşemiyorum," diyerek hislerini paylaştı.
1996 Best Model of Türkiye birincisi olan Duran, uzun süreli eşi Adnan Aksoy'dan boşanma süreciyle ilgili açıklamalarını sürdürüyor. Ayrıca, Fikret Orman ile yaşadığı birliktelik de magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Boşanma davası devam ederken, Duran, çocuklarını görmemenin verdiği üzüntüyü şu sözlerle ifade etti: "Çocuklarımı özlüyorum. Yanlarındayken bile özlüyorum. Şu anda telefonda bile görüşemiyorum. Çok zor bir süreç. Allah kimseyi evladıyla sınamasın."
Güzide Duran, İstanbul Fashion Connection (İFCO) gibi büyük moda fuarlarında sahneye çıkarak iş hayatına devam ederken, yaşadığı zorlukları da kabul etti:
"Şükrettiğim çok şey var, şanslı olduğum konular var. Yaşadığım süreç benim sınavım. Sabır göstereceğim. Her kötü şeyin sonunda güzel şeyler oluyor."
Eş seçiminden pişmanlık duyup duymadığı sorusuna ise, "Öyle bir şey kesin demem. İki evladım var. Kimse kötü bir şey istemez ama hayat, olabiliyor işte," yanıtını verdi.