Güzide Duran boşanma davası sonrası ilk kez konuştu! "Telefonda bile konuşamadım"

1996 Best Model of Türkiye birincisi olan Duran, uzun süreli eşi Adnan Aksoy'dan boşanma süreciyle ilgili açıklamalarını sürdürüyor. Ayrıca, Fikret Orman ile yaşadığı birliktelik de magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Boşanma davası devam ederken, Duran, çocuklarını görmemenin verdiği üzüntüyü şu sözlerle ifade etti: "Çocuklarımı özlüyorum. Yanlarındayken bile özlüyorum. Şu anda telefonda bile görüşemiyorum. Çok zor bir süreç. Allah kimseyi evladıyla sınamasın."