Güzellik yarışmasında olay! Böyle zorbalık görülmedi salon bir anda boşaldı...
Aralarında Türkiye'yi temsil eden Ceren Arslan'ın da olduğu Kainat Güzellik Yarışması'nda (Miss Universe) bir skandal yaşandı. Ev sahibi ülke Tayland'dan bir organizasyon yetkilisinin Meksika Güzeli'ni herkesin önünde azarlamasının ardından yarışmacılar, etkinlikten ayrıldı.
Bu yıl Tayland'ın Bangkok kentinde düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması (Miss Universe) öncesinde düzenlenen kuşak takma töreninde ilginç anlar yaşandı.
Yarışma organizasyon yetkilisinin Miss Meksika Güzeli'ni tanıtım çekimine katılmayarak 'saygısızlık' gösterdiği gerekçesiyle herkesin içinde azarlamasının ardından, dayanışma göstermek isteyen güzellik kraliçeleri toplu bir şekilde salonu terk etti.
Eşi benzeri görülmemiş olay, Miss Universe Organizasyonu'nun Asya ve Okyanusya Başkan Yardımcısı Nawat Itsaragrisil'in, 25 yaşındaki Fátima Bosch'a o gün erken saatlerde bir sponsor çekimine katılmaması nedeniyle soru sormasıyla, etkinliğin canlı yayınlanan töreni sırasında yaşandı.
Miss Universe Tayland'ın resmi Facebook sayfasında yayınlanan görüntülerde; Nawat Itsaragrisil, Fátima Bosch'tan kameraların önünde ayağa kalkıp kendini açıklamasını istedi. Meksika Güzeli'nin başkana yarışmadaki arkadaşları önünde azarlanmak istemediğini söylemesi üzerine Nawat Itsaragrisil, "Sana konuşma fırsatı vermedim. Hâlâ konuşuyorum, hâlâ konuşuyorum, dinle!" diye çıkıştı.