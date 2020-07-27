Güzellik merkezleri arasında müşteri kapma kavgası! Avcılar karıştı
AVCILAR’da iki güzellik merkezi arasında çıkan müşteri tartışması kavgaya dönüştü. İki kişinin yaralandığı olayda gözaltına alınanlar olduğu bildirildi.
Avcılar'da ortalık fena karıştı. Reşitpaşa Caddesi üzerinde bir işhanında bulunan iki güzellik merkezi sahipleri arasınd birbirlerinin müşterilerini kapma iddiası ile bir süreden bu yana devam eden gerginlik kavgaya neden oldu.
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Aralarında kadın çalışanların da bulunduğu iki taraf arasında aynı binada başlayan tekmeli-tokatlı kavga caddeye taştı.
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Kavgada iki kişi aldıkları darbelerle baş ve çeşitli yerlerinden hafif yaralandı
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Çevredekilerin şaşkınlıkla izlediği kavganın bildirilmesi üzerine kısa sürede gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafları durdurmakta güçlük çekti.
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