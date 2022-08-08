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Güzelliğiyle herkesi büyülemişti! Ünlü voleybolcu Zehra Güneş milyonluk anlaşma imzaladı

Güzelliğiyle herkesi büyülemişti! Ünlü voleybolcu Zehra Güneş milyonluk anlaşma imzaladı

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş milyonluk anlaşmaya imza attı. Sosyal medyada büyük hayran kitlesi bulunan güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken sporcu reklam yüzü oldu.

Güzelliğiyle herkesi büyülemişti! Ünlü voleybolcu Zehra Güneş milyonluk anlaşma imzaladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve VakıfBank'ın tecrübeli voleybolcusu Zehra Güneş sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiriyor. Ünlü sporcu milyonluk reklam anlaşması imzaladı. Kazancı dudak uçuklattı.

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Güzelliğiyle herkesi büyülemişti! Ünlü voleybolcu Zehra Güneş milyonluk anlaşma imzaladı

VakıfBank ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın güzel sporcusu Zehra Güneş, büyük bir reklam anlaşması imzaladı. 

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Güzelliğiyle herkesi büyülemişti! Ünlü voleybolcu Zehra Güneş milyonluk anlaşma imzaladı

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken başarılı voleybolcunun dev kazancı ortaya çıktı.

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Güzelliğiyle herkesi büyülemişti! Ünlü voleybolcu Zehra Güneş milyonluk anlaşma imzaladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın genç sporcusu, geçtiğimiz sezon VakıfBank'ta oldukça başarılı bir sezon geçirdi. Sarı-siyahlıların geçtiğimiz sezon kazandığı 5 kupada Zehra Güneş de performansıyla dikkat çekti.

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