Güzelliği ile annesini gölgede bırakan Deren Talu'nun parmak ısırtan bikinili pozu

Bir dönemin gözde spikerlerinden, şimdilerde ise oyuncu ve şarkıcı kimliği ile tanınan Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızlarından Deren Talu Alaçatı'da güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor! Güzelliği ile annesini gölgede bırakan Talu'nun çiçekli bikinisiyle yaptığı paylaşım olay oldu!