BIST 2.501
DOLAR 17,27
EURO 18,03
ALTIN 1.010,64

Güzelliği ile annesini gölgede bırakan Deren Talu'nun parmak ısırtan bikinili pozu

Güzelliği ile annesini gölgede bırakan Deren Talu'nun parmak ısırtan bikinili pozu

Bir dönemin gözde spikerlerinden, şimdilerde ise oyuncu ve şarkıcı kimliği ile tanınan Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızlarından Deren Talu Alaçatı'da güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor! Güzelliği ile annesini gölgede bırakan Talu'nun çiçekli bikinisiyle yaptığı paylaşım olay oldu!

Güzelliği ile annesini gölgede bırakan Deren Talu'nun parmak ısırtan bikinili pozu

Bir dönemin gözde spikerlerinden, şimdilerde ise oyuncu ve şarkıcı kimliği ile tanınan Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızlarından Deren Talu Alaçatı'da güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor! Güzelliği ile annesini gölgede bırakan Talu'nun çiçekli bikinisiyle yaptığı paylaşım olay oldu!

110
Güzelliği ile annesini gölgede bırakan Deren Talu'nun parmak ısırtan bikinili pozu

Talu kardeşler güzellikleriyle gündemde

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Deren Talu ile Derin Talu, güzellikleriyle sık sık sosyal medyada adlarından söz ettirmeyi başarıyor. 

210
Güzelliği ile annesini gölgede bırakan Deren Talu'nun parmak ısırtan bikinili pozu

Yayınladığı cesur pozlarla dikkat çekiyor

Özellikle Defne Samyeli'nin oyuncu kızı Deren Talu, Instagram hesabından yayınladığı cesur pozlarla dikkatleri üzerine çekiyor.

310
Güzelliği ile annesini gölgede bırakan Deren Talu'nun parmak ısırtan bikinili pozu

Ünlü şarkıcı Defne Samyeli'nin 25 yaşındaki kızı Deren Talu, sosyal medya hesabını aktif kullanmaya devam ediyor.

Sosyal medya hesabını aktif kullanıyor

Ünlü şarkıcı Defne Samyeli'nin 25 yaşındaki kızı Deren Talu, sosyal medya hesabını aktif kullanmaya devam ediyor.

410