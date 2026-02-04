Güzel oyuncu Pelin Karahan'dan annelere özel tavsiye! "Toplum olarak görgüsüzleştik"

Pelin Karahan, sosyal medyaya bakış açısından bahsetti. Paylaşımlarında özenli olmaya dikkat ettiğini belirten Karahan, şu ifadeleri kullandı: "Birileri mutsuzken ben mutlu, huzurlu hayatımı nasıl paylaşayım diye düşünüyordum ama insanlar bana 'Sizin giydiğiniz bir kıyafet, hayatınızdan bir parça bize moral oluyor. Motivasyona ihtiyacımız var, ne olur bizi kendinizden esirgemeyin' diyor. Tadında, insanlara feyz olacak paylaşımlarda bulunacağım ama görgüsüzlük hiçbir zaman benlik bir şey değil. Toplum olarak çok görgüsüzleştik."