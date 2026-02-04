Güzel oyuncu Pelin Karahan'dan annelere özel tavsiye! "Toplum olarak görgüsüzleştik"
Kavak Yelleri dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Pelin Karahan, özel hayatı hakkında samimi açıklamalar yaptı. Sosyal medyaya bakış açısından bahseden oyuncu, toplumun görgüsüzleştiğini belirtti.
Yayınladığı döneme damga vuran Kavak Yelleri dizisindeki Aslı rolüyle şöhret yakalayan ve sonrasında birçok başarılı projede yer alan oyuncu Pelin Karahan, paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü isim son olarak yaptığı açıklamalarla adından söz ettirdi.
Pelin Karahan, sosyal medyaya bakış açısından bahsetti. Paylaşımlarında özenli olmaya dikkat ettiğini belirten Karahan, şu ifadeleri kullandı: "Birileri mutsuzken ben mutlu, huzurlu hayatımı nasıl paylaşayım diye düşünüyordum ama insanlar bana 'Sizin giydiğiniz bir kıyafet, hayatınızdan bir parça bize moral oluyor. Motivasyona ihtiyacımız var, ne olur bizi kendinizden esirgemeyin' diyor. Tadında, insanlara feyz olacak paylaşımlarda bulunacağım ama görgüsüzlük hiçbir zaman benlik bir şey değil. Toplum olarak çok görgüsüzleştik."
Fiyat algısının çok değiştiğini belirten Karahan, "Fiyat algımız değişti. Bir şey pahalı mı, ucuz mu ben artık anlamıyorum" dedi. Çocuklarıyla ilgili samimi açıklamalar yapan Karahan, sözlerine şöyle devam etti:
"Çocuklarım yaptığım yemeği beğenmesinler, gerekirse aç kalsınlar. Her yaptığımı beğenmek zorunda değiller. 'Yemeğimi beğenmedi' diye çok kişiselleştiriyoruz. Bir anda 'Ben yetersiz miyim?' diye kendimizi sorguluyoruz. Beğenmeyebilir, çocuk bu."