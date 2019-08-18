Güzel oyuncu Hande Erçel polis çevirmesine takıldı
Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan oyuncu Hande Erçel, önceki gece yapılan rutin polis kontrolüne takıldı. Erçel, gazetecilere, "Arkadaşlar önemli bir şey yok. Sadece sigorta eksikliği vardı ve hallettik" dedi.
Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Hande Erçel, önceki gece yapılan rutin polis kontrolüne takıldı.
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Etiler'de kameralara yakalanan güzel oyuncu, karşısında gazetecileri görünce şaşkınlık yaşadı.
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Bir arkadaşının kullandığı araçta bulunan Erçel, eksik evrak sebebiyle bir süre polis kontrolünde bekledi.
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"Önemli bir şey yok, hallettik"
Gazetecilerle sohbet eden Erçel, "Arkadaşlar önemli bir şey yok. Sadece sigorta eksikliği vardı ve hallettik" dedi.
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