Güzel oyuncu Hande Erçel polis çevirmesine takıldı

Güzel oyuncu Hande Erçel polis çevirmesine takıldı

Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan oyuncu Hande Erçel, önceki gece yapılan rutin polis kontrolüne takıldı. Erçel, gazetecilere, "Arkadaşlar önemli bir şey yok. Sadece sigorta eksikliği vardı ve hallettik" dedi.

Güzel oyuncu Hande Erçel polis çevirmesine takıldı - Sayfa 1

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Hande Erçel, önceki gece yapılan rutin polis kontrolüne takıldı.

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Güzel oyuncu Hande Erçel polis çevirmesine takıldı - Sayfa 2

Etiler'de kameralara yakalanan güzel oyuncu, karşısında gazetecileri görünce şaşkınlık yaşadı.

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Güzel oyuncu Hande Erçel polis çevirmesine takıldı - Sayfa 3

Bir arkadaşının kullandığı araçta bulunan Erçel, eksik evrak sebebiyle bir süre polis kontrolünde bekledi.

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Güzel oyuncu Hande Erçel polis çevirmesine takıldı - Sayfa 4

"Önemli bir şey yok, hallettik"

Gazetecilerle sohbet eden Erçel, "Arkadaşlar önemli bir şey yok. Sadece sigorta eksikliği vardı ve hallettik" dedi.

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