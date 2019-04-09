Güzel oyuncu Elçin Sangu'nun hangi partiye oy verdiği ortaya çıktı

Elçin Sangu kimdir?: Güzel oyuncu Elçin Sangu, 13 Ağustos 1985 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Oyuncu ve manken olan Sangu, özellikle televizyon reklamlarında yer almasıyla Türkiye'de en çok kazanan ve aranan ünlülerden biri oldu. Oyunculuk kariyerine adım atmadan önce Mersin Üniversitesi Opera bölümünde okudu. Daha sonra Sahne Tozu Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi almasının ardından dizilerde oyuncu olarak yer almaya başladı.