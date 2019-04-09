Güzel oyuncu Elçin Sangu'nun hangi partiye oy verdiği ortaya çıktı
SHOW TV'nin sevilen dizisi Çarpışma'nın güzel oyuncusu Elçin Sangu, resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'na destek verdi.
Çarpışma'nın güzel oyuncusu Elçin Sangu, resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'na destek verdi.
Güzel oyuncu Elçin Sangu, sosyal medya hesabından yayınladığı Ekrem İmamoğlu mesajıyla çok konuşuldu
'Güzel oyuncunun hangi partiye oy verdiği ortaya': . Sangu mesajında, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu!!İyi akşamlar." ifadelerini kullandı. Güzel oyuncunun mesajına yorum yapan bir takipçisi, "Elçin Sangu'nun hangi partiye oy verdiği ortaya çıktı." dedi. Başka bir takipçisi ise, "Elçin Sangu oyunu CHP vermiş belli oldu." yorumunu yaptı.
Elçin Sangu kimdir?: Güzel oyuncu Elçin Sangu, 13 Ağustos 1985 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Oyuncu ve manken olan Sangu, özellikle televizyon reklamlarında yer almasıyla Türkiye'de en çok kazanan ve aranan ünlülerden biri oldu. Oyunculuk kariyerine adım atmadan önce Mersin Üniversitesi Opera bölümünde okudu. Daha sonra Sahne Tozu Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi almasının ardından dizilerde oyuncu olarak yer almaya başladı.