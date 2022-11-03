Güzel oyuncu Aslı Enver'in hiç bilmediğimiz hastalığı varmış! Günlük yaşamını engelleyen hastalığı...
'Kavak Yelleri', 'İstanbullu Gelin' ve Babil dizileriyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Aslı Enver bilinmeyenlerini anlattı. Son röportajında disleksi hastalığı olduğunu söyleyen Enver, senaryo okumanın çile olduğunu belirtti. Güzel oyuncu birilerinden yardım almadan senaryo okuyamadığını anlattı.
Aslı Enver, sosyal medya hesabından paylaştığı siyah beyaz şapkalı fotoğrafıyla çok beğeni aldı. Özel hayatı ve başarılı kariyeriyle gündeme gelen oyuncu, röportaj verdi.
Aslı Enver, bir derginin Kasım ayı sayısı için kamera karşısına geçti. enver, dergi pozlarını Instagram hesabından paylaştı ve pozlarıyla kendisine hayran bıraktı.
Eski ilişkilerine gönderme yapan Enver, "Konuşamadığın biriyle bir ilişki yaşamaya çalışmak gereksiz bir çaba'' dedi.
''Doğru iletişimle huzur geliyor''
''Çünkü olmuyor. Doğru iletişim olunca huzur geliyor, haliyle de ardından aşk" diye konuştu.