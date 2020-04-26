Güzel manken koronavirüs tarihine geçti! 55 gündür testleri pozitif çıkıyor

ABD'den sonra dünyada yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) bağlı en fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da 23 yaşındaki güzel manken koronavirüs tarihine geçti. Geçen şubat ayının sonunda virüs teşhisi koyulan model Bianca Dobroiu'nun 55 gün sonra yapılan testleri yine pozitif çıktı. 23 yaşındaki İtalyan model ülkedeki en uzun süreli vaka olarak kayıtlara geçti.