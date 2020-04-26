Güzel manken koronavirüs tarihine geçti! 55 gündür testleri pozitif çıkıyor
İTALYA'da geçen şubat ayının sonunda virüs teşhisi koyulan model Bianca Dobroiu'nun 55 gün sonra yapılan testleri yine pozitif çıktı. 23 yaşındaki İtalyan model ülkedeki en uzun süreli vaka olarak kayıtlara geçti.
ABD'den sonra dünyada yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) bağlı en fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da 23 yaşındaki güzel manken koronavirüs tarihine geçti. Geçen şubat ayının sonunda virüs teşhisi koyulan model Bianca Dobroiu'nun 55 gün sonra yapılan testleri yine pozitif çıktı. 23 yaşındaki İtalyan model ülkedeki en uzun süreli vaka olarak kayıtlara geçti.
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İtalya'nın Bologna şehrinde yaşayan model Bianca Dobroiu, 28 Şubat'ta 40 derece ateşle Sant'Orsola Hastanesi'ne başvurdu.
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Yapılan testler sonucu 23 yaşındaki Dobroiu'ya koronavirüs teşhisi koyuldu.
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6 gün boyunca hastanede tedavi gören Dobroiu, semptomlar ortadan kaybolup durumu stabil hale gelince evinde karantinaya gönderildi.
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