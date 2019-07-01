Güvenlikler apar topar araya girdi! Özcan Deniz sahnede neye uğradığını şaşırdı
Eşi Feyza Aktan'dan boşanmasının ardından uzun sure ara verdiği sahnelere geri dönen Özcan Deniz, önceki gün verdiği Kıbrıs konserinde kadınların arasında kaldı.
Kıbrıs'ta lüks bir otelde sahneye çıkan Özcan Deniz, çoğu kadın olmak üzere yaklaşık iki bin kişiye karşı şarkı söyledi. ‘İstanbullu Gelin’ dizisindeki ‘Faruk’ karakterine hayran olan genç kadınlar, konser esnasına Özcan Deniz'e zor anlar yaşattı. Sahneye çıkan kadınlar ise güvenlik zoruyla indirildi.
Selfie çekmek, kendisine dokunup sarılmak ve öpmek isteyen kadın hayranları tarafından zor durumda kalan Özcan Deniz, bu durumdan hiç şikayetçi olmayarak, “Bu ilgi beni çok mutlu etti.” dedi.
2011’de oyunculuk ve yönetmenlik yapmak için ara verdiği müziğe kârlı bir dönüş yapan Özcan Deniz, Kıbrıs'ta sahne aldığı otelden 800 bin TL kazandı.
Öte yandan konser çıkışı konuşan Özcan Deniz, 15 ay evli kaldığı Feyza Aktan ile ayrılıklarıyla ilgili sorulara cevap vermedi. Deniz, konuya ilişkin “Keyfimiz yerinde, sahnelere konsantre oldum.” diyerek soruyu geçiştirdi.