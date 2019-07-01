Güvenlikler apar topar araya girdi! Özcan Deniz sahnede neye uğradığını şaşırdı

Kıbrıs'ta lüks bir otelde sahneye çıkan Özcan Deniz, çoğu kadın olmak üzere yaklaşık iki bin kişiye karşı şarkı söyledi. ‘İstanbullu Gelin’ dizisindeki ‘Faruk’ karakterine hayran olan genç kadınlar, konser esnasına Özcan Deniz'e zor anlar yaşattı. Sahneye çıkan kadınlar ise güvenlik zoruyla indirildi.