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güvenlik kamerasına yansıdı

Malatya’da dün freni boşalan bir kamyonetin otomobil ve yayalara çarpması sonucu 6 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Yeşilyurt ilçesi Mollakasım Mahallesi'nde yaşanan kazada, Murat Çavdar yönetimindeki 44 FR 123 plakalı patates ve soğan yüklü kamyonet, iddiaya göre freni boşalınca meydanda Yılmaz Arslan'ın kullandığı 34 JD 6079 plakalı otomobile ve yayalara çarparak durabildi. Kazada çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonetteki sürücü ile otomobilin sürücüsü, otomobilde bulunan Filiz ve Gülseda Arslan ile yoldan geçen Mustafa Erdemir ve Ömer Canpolat yaralandı. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ortalığın adeta savaş alanına döndüğü, freni boşalan kamyonetin otomobile çarptığı ve devrildiği görülüyor. Kaza sonrası yaşanan can pazarı ve vatandaşların yardıma koşması da görüntülerde yer alıyor. 

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